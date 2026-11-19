Ведение учета на предприятии и отчеты для ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Что делать, если ТЦК просто не забрал из почты уведомление о трудоустройстве военнообязанного? Кабинет Министров требует направлять данные в течение семи дней, но не обязывает компании контролировать их получение. В то же время на предприятии очень важно держать все документы и квитанции об отправке в порядке, чтобы иметь доказательства.

Об этом сообщили эксперты по учету и трудовому учету на портале Kadroland, передает Новини.LIVE.

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Закон требует отправить, а не вручить

Основная обязанность работодателя — уведомить военкомат о появлении в штате нового военнообязанного в течение семи календарных дней с момента подписания приказа. Это четко прописано в пункте 34 постановления правительства № 1487, регламентирующего воинский учет.

Но следует учесть, что закон обязывает бизнес именно «отправить» информацию. В нормативных актах нет ни слова о том, что компания должна гарантировать фактическое получение письма сотрудниками ТЦК. Поэтому, если вы сдали конверт на почту в пределах семидневного срока, вы полностью выполнили требования законодательства. В дальнейшем бездействие военкомата будет на их ответственности и не является нарушением со стороны предприятия.

Какие документы уберегут предпринимателей от штрафов

Чтобы во время возможной проверки у компании не возникло никаких вопросов, кадровикам крайне важно сохранить доказательную базу.

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Лучше сохранить следующие документы после отправки письма в ТЦК о новом сотруднике:

почтовая квитанция (чек), где четко видна дата отправки;

описание вложения в ценное письмо (если вы его оформляли);

сам конверт, который вернулся, с отметкой Укрпочты о причине недоставки (или соответствующая справка от почтовых служащих);

копия заполненного приложения 4 (именно уведомление о приеме) и сопроводительного письма;

запись в корпоративном журнале регистрации исходящей корреспонденции.

В то же время эксперты советуют не вскрывать возвращенный конверт. Его лучше хранить запечатанным вместе с вашим вторым экземпляром уведомления об изменении учетных данных. Эти документы станут затем гарантированным доказательством вашей добросовестности.

Что делать с возвращенным письмом дальше

Вместе с тем постановление № 1487 прямо не обязывает компании отправлять данные повторно. Однако на практике специалисты советуют все же продублировать информацию, чтобы избежать лишних споров в будущем.

Вы можете отправить копию уведомления ещё раз, обязательно заказным письмом с описью вложения, или лично сдать её в канцелярию ТЦК, чтобы там поставили штамп о получении. К этому дубликату обязательно приложите копии первого конверта, почтового чека и распечатку отслеживания с сайта Укрпочты. Это мгновенно устранит любые подозрения в просрочке сроков и докажет сотрудникам ТЦК, что вы действовали исключительно в рамках закона.

Новини.LIVE сообщали, что Минобороны уже упростило процедуру постановки на воинский учет для переселенцев из оккупированных регионов. Теперь им не нужно оформлять справку ВПЛ, чтобы встать на учёт по новому адресу, а юристы разъяснили алгоритм действий на примере аспиранта с пропиской в оккупированной зоне, которому нужны актуальные документы для трудоустройства.

Также ведомство обновило правила ведения учета приказом № 357. Этот документ сокращает объем бумажной работы для военных, вернувшихся после СОЧ, и переводит в электронный формат журналы регистрации мобилизованных в ТЦК и иностранцев во время их отбора на контракт.

В то же время к компаниям, оформляющим бронирование для работников, усилилось внимание полиции. Иногда правоохранители рассылают запросы на кадровые и финансовые документы, чтобы выяснить, не было ли трудоустройство фиктивным и действительно ли забронированные люди работали и получали зарплату.