Ведення обліку на підприємстві та звіти для ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

Що робити, якщо ТЦК просто не забрав з пошти повідомлення про працевлаштування військовозобов'язаного? Кабінет Міністрів вимагає надсилати дані за сім днів, але не зобов'язує компанії контролювати їх отримання. Водночас на підприємстві дуже важливо тримати усі документи та чеки за відправлення в порядку, щоб мати докази.

Про це повідомили експерти з обліку та трудового обліку на порталі Kadroland, передає Новини.LIVE.

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Закон вимагає відправити, а не вручити

Основний обов'язок роботодавця — це повідомити військкомат про появу в штаті нового військовозобов'язаного протягом семи календарних днів із моменту підписання наказу. Це чітко прописано в пункті 34 урядової постанови № 1487, яка регламентує військовий облік.

Але варто врахувати, що закон зобов'язує бізнес саме "надіслати" інформацію. У нормативних актах немає жодного слова про те, що компанія повинна гарантувати фактичне отримання листа працівниками ТЦК. Тому, якщо ви здали конверт на пошту в межах семиденного строку, ви повністю виконали вимоги законодавства. Надалі бездіяльність військкомату буде на їх відповідальності та не є порушенням з боку підприємства.

Які документи врятують від штрафів підприємців

Аби під час можливої перевірки до компанії не виникло жодних питань, кадровикам критично важливо зберегти доказову базу.

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Краще зберігати такі документи після відправлення листа до ТЦК про новачка на роботі:

поштова квитанція (чек), де чітко видно дату відправки;

опис вкладення у цінний лист (якщо ви його оформлювали);

сам конверт, який повернувся, із позначкою Укрпошти про причину недоставлення (або відповідна довідка від поштарів);

копія заповненого додатка 4 (саме повідомлення про прийняття) та супровідного листа;

запис у корпоративному журналі реєстрації вихідної кореспонденції.

Водночас експерти радять не розкривати конверт, який повернувся. Його краще зберігати запечатаним разом із вашим другим примірником повідомлення про зміну облікових даних. Ці документи стануть потім гарантованим доказом вашої доброчесності.

Що робити з повернутим листом далі

Разом з тим постанова № 1487 прямо не змушує компанії відправляти дані по другому колу. Проте на практиці фахівці радять усе ж продублювати інформацію, щоб уникнути зайвих суперечок у майбутньому.

Ви можете надіслати копію повідомлення ще раз, обов'язково рекомендованим листом з описом вкладення, або занести його до канцелярії ТЦК особисто, щоб там поставили штамп про отримання. До цього дубліката обов'язково додайте копії першого конверта, поштового чека та роздруківку трекінгу з сайту Укрпошти. Це миттєво усуне будь-які підозри щодо протермінування термінів та доведе працівникам ТЦК, що ви діяли виключно в межах закону.

Новини.LIVE повідомляли, що Міноборони вже спростило процедуру взяття на військовий облік для переселенців з окупованих регіонів. Тепер їм не потрібно оформлювати довідку ВПО, щоб стати на облік за новою адресою, а юристи роз'яснили алгоритм дій на прикладі аспіранта з пропискою в окупації, якому потрібні актуальні документи для працевлаштування.

Також відомство оновило правила ведення обліку наказом № 357. Цей документ зменшує кількість паперової роботи для військових, які повернулися після СЗЧ, та переводить у електронний формат журнали реєстрації мобілізованих у ТЦК і іноземців під час їхнього відбору на контракт.

Водночас до компаній, які оформлюють бронювання для працівників, посилилася увага поліції. Інколи правоохоронці розсилають запити на кадрові та фінансові документи, щоб з'ясувати, чи не було працевлаштування фіктивним і чи справді заброньовані люди працювали та отримували зарплату.