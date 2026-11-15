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Главная Мобилизация Как гражданскому лицу оформить статус инвалида вследствие войны

Как гражданскому лицу оформить статус инвалида вследствие войны

Ua ru
15 ноября 2026 18:20
Инвалидность от взрыва снаряда: как оформить документы гражданскому лицу для льгот коллаж Новини.LIVE
Российский снаряд и сапер ГСЧС. Фото: коллаж Новини.LIVE

Гражданские лица, получившие контузию или травму в результате взрыва, имеют законное право на статус инвалида вследствие войны. Однако в таком случае важно правильно действовать на всех этапах — от обращения в полицию до пребывания в больнице, а также собрать необходимый перечень документов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения, предоставленные юристом Владиславом Дерием.

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Как гражданским лицам связать свою травму с войной

Мирные граждане, оказавшиеся в эпицентре разрыва снарядов и получившие акубаротравмы или закрытые черепно-мозговые травмы, также могут получить официальный статус пострадавших в результате войны. Эта норма прямо закреплена правительственным постановлением № 306 и статьёй 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Юрист Владислав Дерий подчеркивает, что процесс получения удостоверения для гражданского лица будет существенно отличаться и требует обязательного привлечения правоохранительных органов. Поскольку ранения мирного населения являются прямым следствием вражеской агрессии, процесс оформления такого статуса начинается с фиксации преступления.

Если человек получил травмы в результате разрыва снарядов, ему необходимо предпринять следующие шаги:

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  1. Обратиться в Национальную полицию для возбуждения уголовного дела. Пострадавшему необходимо получить статус потерпевшего и выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).
  2. Пройти судебно-медицинскую экспертизу (СМЭ). Следователь в рамках возбужденного дела назначает эксперта, который должен документально подтвердить, что контузия возникла именно в результате воздействия взрывной волны.
  3. Пройти первичную комиссию ЭКОПФО. По направлению лечащего врача пациент проходит комиссию, которая сначала устанавливает группу инвалидности в связи с общим заболеванием.

Получение заключения от Минветеранов

Чтобы юридически переквалифицировать "общее заболевание" в инвалидность вследствие боевых действий, дело передается в Межведомственную комиссию при Министерстве по делам ветеранов.

В ведомство необходимо подать следующий пакет документов:

  • копии паспорта и идентификационного кода (РНОКПП);
  • официальное заключение СМЭ и выписка из ЕРДР;
  • справку от комиссии ЭКОПФО;
  • полную справку об отсутствии судимости.

Когда комиссия при Минветеранов рассматривает документы и подтверждает связь повреждений с взрывом, её решение направляется обратно в ЭКОПФО. Только после этого врачи официально изменяют причину заболевания на «инвалидность вследствие войны». Получить готовое удостоверение можно в местном ЦНАП или органе ветеранской политики.

Почему важно обратиться к врачу

Главная опасность контузий и акубаротравм заключается в том, что симптомы развиваются постепенно. Снижение слуха, сильный тремор, ухудшение зрения, головные боли и неврологические отклонения могут проявиться лишь через несколько дней после инцидента.

Юрист советует во время лечения:

  • сообщать врачам абсолютно все жалобы и требовать фиксировать в медицинской карте последствия сотрясения мозга и посттравматические расстройства;
  • проконтролировать, чтобы все сопутствующие состояния были обязательно внесены в итоговый выписной эпикриз (форма № 027/о);
  • категорически не выписываться из больницы досрочно, поскольку документальное подтверждение ухудшения состояния должно быть непрерывным;
  • сохранять результаты всех инструментальных обследований, включая аудиограммы, КТ и МРТ.

Кроме того, адвокат советует сразу обменяться контактами со свидетелями происшествия. Их показания будут играть важную роль в ходе работы следователей или проведения служебного расследования.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Кабмин утвердил постановление № 1359, согласно которому статус инвалидности не аннулируется автоматически, пока человек не пройдет новый медосмотр. Старые заключения остаются в силе, поэтому выплаты сохраняются. Это касается только тех, чей повторный осмотр пришелся на период военного положения и так и не состоялся.

Чтобы оформить инвалидность или получить процент потери трудоспособности, военным необходимо собрать все медицинские справки и выписки о ранениях. Новые экспертные комиссии обращают внимание не только на сами травмы, но и на то, насколько человек способен самостоятельно обслуживать себя в быту, свободно передвигаться и общаться с окружающими.

взрыв инвалидность война в Украине гражданские снаряды
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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