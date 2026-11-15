Російський снаряд та сапер ДСНС. Фото: колаж Новини.LIVE

Цивільні, які отримали контузію чи травму від вибуху, мають законне право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Але в такому випадку важливо правильно діяти на усіх етапах — від звернення до поліції до перебування в лікарні, а також зберегти правильний перелік документів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення, які надав юрист Владислав Дерій.

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Як цивільним пов'язати свою травму з війною

Мирні громадяни, які опинилися в епіцентрі розриву снарядів і зазнали акубаротравм або закритих черепно-мозкових травм, також можуть отримати офіційний статус постраждалих внаслідок війни. Ця норма прямо закріплена урядовою постановою № 306 та статтею 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Юрист Владислав Дерій підкреслює, що процес для цивільної особи щодо отримання посвідчення буде суттєво відрізнятися та вимагає обов'язкового залучення правоохоронних органів. Оскільки поранення мирного населення є прямим наслідком ворожої агресії, процес оформлення такого статусу починається з фіксації злочину.

Якщо людина зазнала травм внаслідок розриву снарядів, то вона має здійснити такі кроки:

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Звернутися до Національної поліції для відкриття кримінального провадження. Постраждалому необхідно отримати статус потерпілого та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Провести судово-медичну експертизу (СМЕ). Слідчий у рамках відкритої справи призначає експерта, який має документально підтвердити, що контузія виникла саме від дії вибухової хвилі. Пройти первинну комісію ЕКОПФО. За направленням лікуючого лікаря пацієнт проходить комісію, яка спочатку встановлює групу інвалідності через загальне захворювання.

Отримання висновку від Мінветеранів

Щоб юридично перекваліфікувати "загальне захворювання" на інвалідність через бойові дії, справу передають до Міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів.

До відомства необхідно подати такий пакет паперів:

копії паспорта та ідентифікаційного коду (РНОКПП);

офіційний висновок СМЕ та витяг з ЄРДР;

довідку від комісії ЕКОПФО;

повний витяг про відсутність судимості.

Коли комісія при Мінветеранів розглядає документи і підтверджує зв'язок ушкоджень із вибухом, її рішення направляють назад до ЕКОПФО. Лише після цього лікарі офіційно змінюють причину недуги на "інвалідність внаслідок війни". Отримати готове посвідчення можна у місцевому ЦНАПі або органі ветеранської політики.

Чому важливо звернутися до лікаря

Головна небезпека контузій та акубаротравм полягає у тому, що симптоматика розвивається поступово. Зниження слуху, сильний тремор, падіння зору, головні болі та неврологічні відхилення можуть проявитися лише за кілька днів після інциденту.

Юрист радить під час лікування:

називати лікарям абсолютно всі скарги і вимагати фіксувати у медичній карті наслідки струсу мозку та посттравматичні розлади;

проконтролювати, щоб усі супутні стани були обов'язково внесені у фінальний виписний епікриз (форма № 027/о);

категорично не виписуватися з лікарні завчасно, оскільки документальне підтвердження погіршення стану має бути безперервним;

зберігати результати всіх інструментальних обстежень, включаючи аудіограми, КТ та МРТ.

Додатково адвокат радить одразу обмінятися контактами зі свідками події. Їхні свідчення відіграватимуть важливу роль під час роботи слідчих або проведення службового розслідування.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Кабмін затвердив постанову № 1359, за якою статус інвалідності не анулюють автоматично, доки людина не пройде новий медогляд. Старі висновки залишаються чинними, тож виплати зберігаються. Це стосується лише тих, чий переогляд припав на період воєнного стану і так і не відбувся.

Щоб оформити інвалідність чи отримати відсоток втрати працездатності, військовим потрібно зібрати всі медичні довідки та виписки про поранення. Нові експертні команди звертають увагу не лише на самі травми, а й на те, наскільки людина здатна сама себе обслуговувати в побуті, вільно рухатися та спілкуватися з іншими.