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Главная Мобилизация Как и где узнать свой статус в реестре военнослужащих

Как и где узнать свой статус в реестре военнослужащих

Ua ru
9 сентября 2026 18:20
Проверка своих военно-учетных данных: где посмотреть
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У украинцев есть четыре официальных способа проверить свой военно-учетный статус в реестре "Оберег". Информацию можно получить как онлайн, так и лично, в частности: через электронные приложения "Резерв+" и "Дія", обратившись в ближайший ЦНАП или непосредственно посетив территориальный центр комплектования.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на актуальные данные пресс-службы Сил обороны Украины.

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Какие существуют онлайн-способы проверить свой статус по военному учету

Вся актуальная военно-учетная информация о гражданах хранится в единой государственной базе "Оберег". Самый быстрый способ проверить данные этого реестра — авторизоваться в специальном приложении "Резерв+".

Приложение автоматически отображает сведения о наличии или отсутствии бронирования, принадлежности к конкретному территориальному центру комплектования, дате возможного исключения из учета и текущей категории.

Также там же военнообязанные могут самостоятельно обновить адрес проживания с контактными данными или отправить официальный запрос на исправление обнаруженных ошибок.

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Следует понимать, что все внесенные изменения не происходят мгновенно, а проходят этап подтверждения должностными лицами военкомата.

Еще одним способом проверить данные о себе для военного учета является использование государственного портала или приложения "Дія", где также можно сгенерировать официальный военно-учетный документ для дальнейшего использования.

Как уточнить свои данные в военном реестре без использования смартфона

Если же электронные системы дают сбой, информация отсутствует или отображается статус "Требует уточнения", избежать личного визита в ТЦК и СП не получится.

Также обращение в военкомат является единственным вариантом, когда человек видит очевидные расхождения между электронной выпиской и бумажным документом. Из-за этого специалисты центра будут вынуждены провести ручную проверку и объяснить на месте текущий статус человека.

Для тех, кому нужна просто официальная бумажная выписка без посещения военных, работают Центры предоставления административных услуг. Администратору ЦНАУ необходимо предъявить только паспорт и идентификационный код, после чего заполнить краткое заявление. В ответ гражданин получит распечатанную выписку из «Оберега» или сформированный электронный документ с QR-кодом, имеющий полную юридическую силу.

Как уточнить свой статус в армии, находясь за границей

Гражданам, столкнувшимся с подобными проблемами за пределами страны, государство рекомендует обращаться в украинские консульские учреждения, которые помогут наладить связь с военкоматами.

Также Новини.LIVE писали о том, что воинский учет старшеклассников-призывников в школах никуда не исчез, однако бюрократические требования значительно упростили. Теперь достаточно сгенерировать цифровой документ юноши в приложениях "Резерв+" или "Дия". Лично являться в военкомат и обязательно проходить медицинскую комиссию отныне больше не требуется.

Между тем демобилизованные бойцы всё чаще сталкиваются с некорректными данными в "Резерв+" после возвращения к гражданской жизни. Несмотря на то, что в бумажном военном билете уже стоит официальный штамп о снятии с учета, цифровая система нередко дает сбой и продолжает отображать статус действующего военнообязанного. Эту ошибку необходимо исправить.

ВСУ военный учет ЦПАУ мобилизация ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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