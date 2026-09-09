Перевірка своїх військово-облікових даних: де подивитися

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Українці мають чотири офіційні способи перевірити свій військово-обліковий статус у реєстрі "Оберіг". Інформацію можна отримати як онлайн, так і фізично, зокрема: через електронні застосунки "Резерв+" і "Дія" або звернутися до найближчого ЦНАПу, чи безпосередньо відвідати територіальний центр комплектування.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на актуальні дані від пресслужби Сил оборон України.

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Які є онлайн-способи перевірити свій статус щодо військового обліку

Уся актуальна військово-облікова інформація про громадян зберігається в єдиній державній базі "Оберіг". Найшвидший метод перевірити дані цього реєстру — це авторизуватися у спеціальному застосунку "Резерв+".

Застосунок автоматично підтягує відомості про наявність або відсутність бронювання, приналежність до конкретного територіального центру комплектування, дату можливого виключення з обліку та поточну категорію.

Також там же військовозобов'язані можуть самостійно оновити адресу проживання з контактами або ж надіслати офіційний запит на виправлення виявлених помилок.

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Слід розуміти, що всі внесені зміни не відбуваються миттєво, а проходять етап підтвердження посадовцями військкомату.

Ще варіантом перевірити дані про себе для військовогот обліку є використання державного порталу чи застосунку "Дія", де так само можна згенерувати офіційний військово-обліковий документ для подальшогот користування.

Як уточнити свої дані у військовому реєстрі без користування смартфоном

Якщо ж електронні системи дають збій, інформація не знаходиться або світиться статус "Потребує уточнення", уникнути особистого візиту до ТЦК та СП не вийде.\

Також звернення до військкомату є єдиним варіантом, коли людина бачить очевидні розбіжності між електронним витягом та паперовим квитком. Через це спеціалісти центру будуть змушені провести ручну перевірку та пояснять на місці поточний статус людини.

Для тих, кому потрібен просто офіційний паперовий витяг без візиту до військових, працюють Центри надання адміністративних послуг. Адміністратору ЦНАПу необхідно пред'явити лише паспорт та ідентифікаційний код, після чого заповнити коротку заяву. У відповідь громадянин отримає роздрукований витяг з "Оберегу" або ж сформований електронний документ із QR-кодом, який має повну юридичну силу.

Як уточнити свій статус у війську перебуваючи за кордоном

Громадянам, які опинилися з подібними проблемами за межами країни, держава радить звертатися до українських консульських установ, котрі допоможуть налагодити комунікацію з військкоматами.

Також Новини.LIVE писали про те, що військовий облік старшокласників-призовників у школах нікуди не зник, проте бюрократичні вимоги значно спростили. Тепер достатньо згенерувати цифровий документ хлопця в додатках "Резерв+" чи "Дія". Особисто з'являтися у військкомат та обов'язково проходити лікарську комісію відтепер більше не потрібно.

Тим часом демобілізовані бійці дедалі частіше натрапляють на некоректні дані в "Резерв+" після повернення до цивільного життя. Попри те, що в паперовому військовому квитку вже є офіційний штамп про зняття з обліку, цифрова система нерідко дає збій і продовжує показувати статус чинного військовозобов'язаного. Цю помилку треба виправити.