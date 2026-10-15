Завершение упрощенной процедуры СОЧ: как действовать военнослужащим

Военнослужащие ВСУ. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Холодного Яра

Военные, самовольно покинувшие часть, по-прежнему имеют законную возможность избежать тюрьмы и вернуться на службу. Хотя упрощенная процедура действовала до 20 сентября 2026 года, механизм через ВСП и суд продолжает работать. Так, в Полтаве суд уже закрыл дело сержанта, который добровольно сдался полиции и вернулся в армию.

Об этом сообщили в Полтавском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как работала упрощенная процедура возвращения после самовольного оставления части

Киевский районный суд города Полтавы поставил точку в деле военнослужащего, который летом покинул место несения службы. Сержант, занимавший должность командира экипажа беспилотных авиационных комплексов, ушел в самовольное отсутствие 26 июля 2026 года. Однако скрываться он не стал. Уже 11 сентября военный самостоятельно явился в полицейский участок, заявив о желании вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины. На тот момент боец решил воспользоваться упрощенной процедурой возвращения для лиц, самовольно покинувших воинскую часть.

В суде командир экипажа БпЛА полностью признал свою вину и продемонстрировал искреннее раскаяние. Он подал официальное ходатайство, в котором просил освободить его от уголовной ответственности.

Решающим фактором в этом процессе стала позиция военного руководства. Командир части дал письменное согласие на то, чтобы сержант продолжил выполнять свои служебные обязанности. Учитывая эти обстоятельства, полтавский судья удовлетворил просьбу военного. Уголовное производство было прекращено на основании части пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины.

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Как вернуться из СОЧ на службу после 20 сентября

Специальный срок действия упрощенной процедуры, которой воспользовался полтавский сержант, официально истек 20 сентября 2026 года. Несмотря на это, механизм возвращения из СОЧ без тюремного срока продолжает действовать и сейчас. Теперь военнослужащему необходимо официально обратиться непосредственно в Военную службу правопорядка.

Бойцы должны четко выполнять указания представителей этого органа. Дальнейшие шаги предусматривают, в частности, направление нарушителя в состав батальона резерва.

Чтобы у суда были законные основания освободить человека от уголовного преследования, как и раньше, необходимы два ключевых документа. Это личное ходатайство военнослужащего о намерении продолжить службу и обязательное письменное согласие командира подразделения на применение части пятой статьи 401 УК Украины. Окончательное решение всегда принимают судебные органы.

Для получения подробной консультации относительно актуальных правил возвращения из СОЧ Министерство обороны Украины рекомендует обращаться на специальную горячую линию по номеру 1519 или искать информацию на официальных ресурсах ведомства.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что военнослужащие, которые самостоятельно возвращаются в строй после СОЧ, но имеют проблемы со здоровьем, будут проходить дальнейшую службу исключительно в тыловых условиях. Их распределяют в подразделения обеспечения или переводят на небоевые должности в соответствии с рекомендательными письмами от конкретных частей.

В то же время статус самовольного оставления части нередко возникает в результате ошибки в базах данных. Юристы дали советы, что нужно сделать семье военнослужащего, которого безосновательно объявили в СОЧ.