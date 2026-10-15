Завершення спрощеної процедури СЗЧ: як діяти військовим

Військовослужбоці ЗСУ. Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил Холодного Яру

Військові, які самовільно залишили частину, все ще мають законний шанс уникнути тюрми та повернутися до служби. Хоча спрощена процедура діяла до 20 вересня 2026 року, механізм через ВСП та суд продовжує працювати. Так у Полтаві суд уже закрив справу сержанта, який добровільно здався поліції та повернувся до війська.

Про це повідомили в Полтавському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як спрацьовувала спрощена процедура повернення після СЗЧ

Київський районний суд міста Полтави поставив крапку у справі військовослужбовця, який влітку покинув місце несення служби. Сержант, який обіймав посаду командира екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, пішов у СЗЧ 26 липня 2026 року. Проте переховуватися він не став. Вже 11 вересня військовий самостійно прийшов до відділку поліції, заявивши про бажання повернутися до лав Збройних Сил України. На той момент боєць вирішив скористатися спрощеною процедурою повернення для осіб, що самовільно залишили військову частину.

У суді командир екіпажу БпЛА повністю визнав власну провину та продемонстрував щире каяття. Він подав офіційне клопотання, у якому просив звільнити його від кримінальної відповідальності.

Вирішальним фактором у цьому процесі стала позиція військового керівництва. Командир частини надав письмову згоду на те, щоб сержант продовжив виконувати свої службові обов'язки. Зважаючи на ці обставини, полтавський суддя задовольнив прохання військового. Кримінальне провадження було закрито на підставі частини п'ятої статті 401 Кримінального кодексу України.

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Спеціальний термін дії спрощеної процедури, якою скористався полтавський сержант, офіційно сплив 20 вересня 2026 року. Попри це, механізм повернення із СЗЧ без тюремного строку продовжує діяти й нині. Тепер військовому потрібно офіційно звернутися безпосередньо до Військової служби правопорядку.

Бійці мають чітко виконувати вказівки представників цього органу. Подальші кроки передбачають, зокрема, направлення порушника до складу батальйону резерву.

Щоб суд мав законні підстави звільнити людину від кримінального переслідування, як і раніше, необхідні два ключові документи. Це особисте клопотання військовослужбовця про намір далі проходити службу та обов'язкова письмова згода командира підрозділу на застосування частини п'ятої статті 401 КК України. Кінцеве рішення завжди ухвалюють судові органи.

Для отримання детальної консультації щодо актуальних правил повернення із СЗЧ Міністерство оборони України радить звертатися на спеціальну гарячу лінію за номером 1519 або шукати інформацію на офіційних ресурсах відомства.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що військовослужбовці, які самостійно повертаються до строю після СЗЧ, проте мають проблеми зі здоров'ям, проходитимуть подальшу службу виключно в тилових умовах. Їх розподіляють до підрозділів забезпечення або переводять на небойові посади згідно з рекомендаційними листами від конкретних частин.

Водночас статус самовільного залишення частини нерідко він з'являється внаслідок помилки у базах даних. Юристи дали поради, що треба зробити родині військовослужбовця, якого безпідставно оголосили в СЗЧ.