Что делать после самовольного оставления части: как военнослужащим отменить судебное разбирательство и вернуться на службу

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ/facebook.com/GeneralStaff.ua

Военные, впервые ушедшие в СОЧ, имеют шанс легально вернуться на службу без тюремного срока. Однако само по себе появление в части не отменяет уголовного дела. Чтобы избежать наказания, требуется письменное согласие командира и соответствующее решение суда.

Об этом сообщили юристы портала Asap Advokat, передает Новини.LIVE.

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Прийти и извиниться за побег из воинской части недостаточно

Среди военнослужащих бытует ошибочное мнение, что добровольное появление в расположении подразделения мгновенно снимает все проблемы с законом.

Если информация о самовольном оставлении части уже внесена в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство продолжает существовать. Поэтому физическое прибытие в армию не останавливает работу следователей автоматически. Государство действительно предусмотрело специальный механизм помилования для тех, кто во время военного положения впервые нарушил статьи 407 или 408 Уголовного кодекса Украины.

Кто закрывает дело о самовольном оставлении части

Для запуска механизма освобождения от уголовной ответственности ключевую роль играет добровольность решения и наличие официального документа от командования. Речь идет исключительно о письменном согласии командира воинской части принять бойца обратно. Любые устные разговоры или дружеские договоренности с офицерами не имеют никакого значения для следствия.

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При этом ни сам командир, ни следователь не наделены полномочиями закрывать производство. Когда официальный документ от воинской части поступает в орган досудебного расследования, прокурор составляет соответствующее ходатайство и направляет его в суд. Только судья во время заседания проверяет соблюдение всех условий и выносит окончательное решение об освобождении от наказания.

Почему бойцу нужно хорошо подготовиться, если он решил вернуться из СОЧ

Возвращаться на службу, не понимая своего юридического статуса, крайне опасно. Неправильно сформулированная хронология событий или другие фразы, сказанные без подготовки, могут разрушить линию защиты. Именно поэтому эксперты советуют сначала выяснить, какой именно орган ведет расследование, вручено ли официальное подозрение и какие материалы уже собраны по делу.

Невозможно одновременно просить прощения в рамках процедуры возвращения на службу и при этом пытаться доказать отсутствие самого состава преступления, поэтому стратегия должна быть единой.

Что делать, если из СОЧ ушли по состоянию здоровья

Что касается тех бойцов, которые покинули позиции из-за резкого ухудшения здоровья или игнорирования их рапортов о лечении, стоит помнить, что следователь не будет самостоятельно искать подтверждение диагнозов.

Боец должен приложить к материалам дела: заключения врачей, результаты обследований, выписки из больниц, направления на ВЛК и зарегистрированные рапорты, направленные в командование.

Только документально подтвержденная хронология ухудшения физического или психологического состояния, а также доказательства семейных кризисов, могут стать весомым аргументом в процессуальной плоскости.

Новини.LIVE сообщали, что благодаря упрощенному механизму в армию вернулись тысячи бойцов, ранее самовольно покинувших службу, что по численности сопоставимо с двумя или тремя полноценными бригадами. Наибольшее количество таких военных приняли в свои ряды пять подразделений.

Если же в приложении "Армия+" вдруг ошибочно появилось красное уведомление о СОЧ, паниковать не стоит. Такую ситуацию можно исправить за несколько шагов. Техподдержка советует сначала просто обновить мобильное приложение и повторно авторизоваться. Если сбой не исчез, придется обратиться к непосредственному командиру.

В 2026 году за самовольное оставление части бойцу грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Впрочем, уголовным преступлением считается далеко не каждое опоздание или отсутствие на построении. Внезапное тяжелое заболевание, стихийное бедствие или гибель кого-либо из родных служат законным оправданием, если у военного на руках есть официальные медицинские справки или другие документальные подтверждения.