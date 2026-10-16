Що робити після СЗЧ: як військовим скасувати суд та повернутися на службу

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ/facebook.com/GeneralStaff.ua

Військові, які вперше пішли в СЗЧ, мають шанс легально повернутися на службу без тюремного строку. Проте сама лише поява у частині не скасовує кримінальної справи. Для уникнення покарання потрібна письмова згода командира та відповідне рішення суду.

Про це повідомили юристи порталу Asap Advokat, передає Новини.LIVE.

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Прийти і вибачитись за втечу з військової частини недостатньо

Серед військовослужбовців побутує хибна думка, що добровільна поява у розташуванні підрозділу миттєво анулює всі проблеми із законом.

Якщо інформація про самовільне залишення частини вже внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження продовжує існувати. Тому фізичне прибуття до війська не зупиняє роботу слідчих автоматично. Держава дійсно передбачила спеціальний механізм прощення для тих, хто під час воєнного стану вперше порушив статті 407 або 408 Кримінального кодексу України.

Хто закриває справу про СЗЧ

Для запуску механізму звільнення від кримінальної відповідальності ключову роль відіграє добровільність рішення та наявність офіційного документа від командування. Йдеться виключно про письмову згоду командира військової частини прийняти бійця назад. Будь-які усні розмови чи дружні домовленості з офіцерами не мають жодної ваги для слідства.

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При цьому ані сам командир, ані слідчий не наділені повноваженнями закривати провадження. Коли офіційний папір від військової частини потрапляє до органу досудового розслідування, прокурор формує відповідне клопотання і скеровує його до суду. Тільки суддя під час засідання перевіряє дотримання всіх умов і виносить остаточне рішення про звільнення від покарання.

Чому бійцю треба добре підготуватися при рішенні повернутися з СЗЧ

Повертатися на службу без розуміння свого юридичного статусу вкрай небезпечно. Неправильно сформульована хронологія подій або інші фрази, сказані без підготовки, можуть зруйнувати лінію захисту. Саме тому експерти радять спочатку з'ясувати, який саме орган веде розслідування, чи вручена офіційна підозра та які матеріали вже зібрані у справі.

Неможливо одночасно просити прощення за механізмом повернення і при цьому намагатися довести відсутність самого складу злочину, тому стратегія має бути єдиною.

Що робити якщо в СЗЧ пішли через стан здоров'я

Щодо тих бійців, які покинули позиції через різке погіршення здоров'я або ігнорування їхніх рапортів про лікування, варто пам'ятати, що слідчий не буде самостійно шукати підтвердження діагнозів.

Бійцю до матеріалів справи необхідно долучити: висновки лікарів, результати обстежень, виписки з лікарень, направлення на ВЛК та зареєстровані рапорти до командування.

Лише документально підтверджена хронологія погіршення фізичного чи психологічного стану, а також докази сімейних криз, можуть стати вагомим аргументом у процесуальній площині.

Новини.LIVE інформували, що завдяки спрощеному механізму до війська повернулися тисячі бійців, які раніше самовільно залишили службу, що за чисельністю співмірно з двома або трьома повноцінними бригадами. Найбільшу кількість таких військових прийняли до своїх лав п'ять підрозділів.

Якщо ж у додатку "Армія+" раптом помилково висвітилося червоне повідомлення про СЗЧ, панікувати не варто. Таку ситуацію можна виправити за кілька кроків. Техпідтримка радить спершу просто оновити мобільний застосунок і повторно авторизуватися. Якщо збій не зник, доведеться підключати безпосереднього командира.

У 2026 році за самовільне залишення частини бійцю світить від п'яти до десяти років ув'язнення. Утім, криміналом вважають далеко не кожне запізнення чи відсутність на шикуванні. Раптове важке захворювання, природне лихо або загибель когось із рідних слугують законним виправданням, якщо військовий має на руках офіційні медичні довідки чи інші документальні підтвердження.