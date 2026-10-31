Зимняя экипировка ВСУ: как правильно одеваться, чтобы не замерзнуть

Как правильно комбинировать военную зимнюю одежду на фронте
Носить зимой один тяжелый теплый костюм чрезвычайно неудобно бойцам, которым надо много двигаться и быть высокоманевровными на поле боя. Военнослужащие используют продуманную многослойную систему. Она позволяет комбинировать вещи так, чтобы надежно защищаться от ледяного ветра и осадков, но при этом не перегреваться во время интенсивного движения.
Что с чем носить военным в холодное время года посоветовали в Волынском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Почему военному очень важно не потеть в одежде
Самая теплая одежда не спасет от холода, если тело мокрое. Поэтому базовым уровнем всегда выступает первый слой, включающий термобелье – это рубашка и кальсоны. Она одевается исключительно на голое тело и отвечает за правильную терморегуляцию. Эластичная и воздухопроницаемая ткань собирает пот и отводит его наружу, создавая первичную базовую теплоизоляцию.
К первому слою предъявляются четкие требования:
- материал должен свободно пропускать воздух;
- швы должны быть исключительно плоскими, чтобы избежать сильного натирания кожи под тяжестью бронежилета;
- промокший комплект немедленно теряет эффективность, поэтому требует быстрой замены на сухой.
Как утеплиться и защититься от дождя
Второй уровень системы – это костюм-утеплитель. Зимнюю куртку и штаны военный может носить как вместе, так и по отдельности. Эта одежда критически нужна для длительного пребывания на позиции без движения. Однако сам по себе он не способен оградить от дождя или сильных порывов ветра.
Именно для того чтобы бойцу было комфортно на природе в дождь и ветер, есть третий слой ветровлагозащитной одежды. Даже слабый мороз в комплексе с ветром мгновенно охлаждает тело, а грязь и вода разрушают теплоизоляционные свойства предыдущих слоев. В зависимости от того, что именно выдали бойцу в ВСУ, такой влагозащитный комплект может быть сплошным или состоять из раздельных элементов.
Открытые участки тела требуют особого внимания в морозную погоду. Универсальный шарф-труба надежно прячет шею и лицо от обветривания, но не мешает свободно дышать или оперативно работать с портативной рацией.
Защита головы и рук предполагает следующие вещи:
- базовая шапка-феска (подшлемник) носится непосредственно под кевларовой каской;
- во время экстремальных холодов военный натягивает и фиксирует капюшон верхней куртки прямо поверх шлема;
- зимнюю шапку подбирают индивидуально под конкретную погодную задачу;
- теплые зимние перчатки можно комбинировать с демисезонными моделями, если это не блокирует мелкую моторику при работе с оружием.
Как влияет температура воздуха на комбинирование вещей
Выбор конкретной комбинации вещей зависит от уровня физической нагрузки, осадков и температуры воздуха на улице.
Для армейцев действуют два основных температурных режима:
- в погоду от +5°C до -10°C: используется облегченный зимний вариант, где термобелье миксируется с отдельными элементами утепления или защиты.
- если на открытом воздухе от -10 до -30°C: одевается полный многослойный зимний комплект.
В зависимости от интенсивности боевых действий окончательное решение о том, какие слои снять или наоборот добавить, принимает непосредственно командир подразделения на месте.
Одежда не должна сжимать тело и обязательно должна оставаться совместимой с бронежилетом. Чтобы не перегреться, бойцы должны снимать лишние утеплители раньше времени перед марш-броском и возвращать их на себя сразу после остановки. Иначе мокрая от пота одежда быстро приведет к переохлаждению.
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