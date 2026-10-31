Зимняя экипировка ВСУ: как правильно одеваться, чтобы не замерзнуть

Военные учения бойцов зимой. Фото: Reuters

Носить зимой один тяжелый теплый костюм чрезвычайно неудобно бойцам, которым надо много двигаться и быть высокоманевровными на поле боя. Военнослужащие используют продуманную многослойную систему. Она позволяет комбинировать вещи так, чтобы надежно защищаться от ледяного ветра и осадков, но при этом не перегреваться во время интенсивного движения.

Что с чем носить военным в холодное время года посоветовали в Волынском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Почему военному очень важно не потеть в одежде

Самая теплая одежда не спасет от холода, если тело мокрое. Поэтому базовым уровнем всегда выступает первый слой, включающий термобелье – это рубашка и кальсоны. Она одевается исключительно на голое тело и отвечает за правильную терморегуляцию. Эластичная и воздухопроницаемая ткань собирает пот и отводит его наружу, создавая первичную базовую теплоизоляцию.

К первому слою предъявляются четкие требования:

материал должен свободно пропускать воздух;

швы должны быть исключительно плоскими, чтобы избежать сильного натирания кожи под тяжестью бронежилета;

промокший комплект немедленно теряет эффективность, поэтому требует быстрой замены на сухой.

Как утеплиться и защититься от дождя

Второй уровень системы – это костюм-утеплитель. Зимнюю куртку и штаны военный может носить как вместе, так и по отдельности. Эта одежда критически нужна для длительного пребывания на позиции без движения. Однако сам по себе он не способен оградить от дождя или сильных порывов ветра.

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Именно для того чтобы бойцу было комфортно на природе в дождь и ветер, есть третий слой ветровлагозащитной одежды. Даже слабый мороз в комплексе с ветром мгновенно охлаждает тело, а грязь и вода разрушают теплоизоляционные свойства предыдущих слоев. В зависимости от того, что именно выдали бойцу в ВСУ, такой влагозащитный комплект может быть сплошным или состоять из раздельных элементов.

Открытые участки тела требуют особого внимания в морозную погоду. Универсальный шарф-труба надежно прячет шею и лицо от обветривания, но не мешает свободно дышать или оперативно работать с портативной рацией.

Защита головы и рук предполагает следующие вещи:

базовая шапка-феска (подшлемник) носится непосредственно под кевларовой каской;

во время экстремальных холодов военный натягивает и фиксирует капюшон верхней куртки прямо поверх шлема;

зимнюю шапку подбирают индивидуально под конкретную погодную задачу;

теплые зимние перчатки можно комбинировать с демисезонными моделями, если это не блокирует мелкую моторику при работе с оружием.

Как влияет температура воздуха на комбинирование вещей

Выбор конкретной комбинации вещей зависит от уровня физической нагрузки, осадков и температуры воздуха на улице.

Для армейцев действуют два основных температурных режима:

в погоду от +5°C до -10°C: используется облегченный зимний вариант, где термобелье миксируется с отдельными элементами утепления или защиты.

если на открытом воздухе от -10 до -30°C: одевается полный многослойный зимний комплект.

В зависимости от интенсивности боевых действий окончательное решение о том, какие слои снять или наоборот добавить, принимает непосредственно командир подразделения на месте.

Одежда не должна сжимать тело и обязательно должна оставаться совместимой с бронежилетом. Чтобы не перегреться, бойцы должны снимать лишние утеплители раньше времени перед марш-броском и возвращать их на себя сразу после остановки. Иначе мокрая от пота одежда быстро приведет к переохлаждению.

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