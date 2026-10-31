Зимова екіпіровка ЗСУ: як правильно одягатися, щоб не замерзнути

Військові навчання бійців взимку. Фото: Reuters

Носити взимку один важкий теплий костюм надзвичайно незручно бійцям, які мають багато рухатися та бути високоманевровними на полі бою. Натомість військовослужбовці використовують продуману багатошарову систему. Вона дає змогу комбінувати речі так, щоб надійно захищатися від крижаного вітру й опадів, але при цьому не перегріватися під час інтенсивного руху.

Що з чим носити військовим у холодну пору року порадили у Волинському ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

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Чому військовому дуже важливо не пітніти в одязі

Найтепліший одяг не врятує від холоду, якщо тіло мокре. Тому базовим рівнем завжди виступає перший шар, який включає термобілизну — це сорочка та кальсони. Вона одягається виключно на голе тіло і відповідає за правильну терморегуляцію. Еластична та повітропроникна тканина збирає піт і відводить його назовні, створюючи первинну базову теплоізоляцію.

До першого шару висуваються чіткі вимоги:

матеріал має вільно пропускати повітря;

шви повинні бути виключно плоскими, щоб уникнути сильного натирання шкіри під вагою бронежилета;

змоклий комплект негайно втрачає ефективність, тож вимагає швидкої заміни на сухий.

Як утеплитися і захиститися від дощу

Другий рівень системи — це костюм-утеплювач. Зимову куртку і штани військовий може носити як разом, так і окремо. Цей одяг критично потрібен для тривалого перебування на позиції без руху. Проте сам по собі він не здатен захистити від дощу чи сильних поривів вітру.

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Саме для того, щоб бійцю було комфортно на природі в дощ та вітер, є третій шар вітровологозахисного одягу. Навіть слабкий мороз у комплексі з вітром миттєво вистуджує тіло, а бруд і вода руйнують теплоізоляційні властивості попередніх шарів. Залежно від того, що саме видали бійцю в ЗСУ, такий вологозахисний комплект може бути суцільним або складатися з роздільних елементів.

Відкриті ділянки тіла потребують особливої уваги в морозну погоду. Універсальний шарф-труба надійно ховає шию та обличчя від обвітрювання, але зовсім не заважає вільно дихати чи оперативно працювати з портативною рацією.

Захист голови та рук передбачає такі речі:

базова шапка-феска (підшоломник) носиться безпосередньо під кевларовою каскою;

під час екстремальних холодів військовий натягує і фіксує капюшон верхньої куртки прямо поверх шолома;

зимову шапку підбирають індивідуально під конкретне погодне завдання;

теплі зимові рукавиці дозволено комбінувати з демісезонними моделями, якщо це не блокує дрібну моторику при роботі зі зброєю.

Як впливає температура повітря на комбінування речей

Вибір конкретної комбінації речей залежить від рівня фізичного навантаження, опадів та температури повітря на вулиці.

Для армійців діють два основні температурні режими:

у погоду від +5°C до -10°C: застосовується полегшений зимовий варіант, де термобілизна міксується з окремими елементами утеплення чи захисту.

якщо на відкритому повітрі від -10°C до -30°C: одягається повний багатошаровий зимовий комплект.

Залежно від інтенсивності бойових дій остаточне рішення про те, які шари зняти чи навпаки додати, ухвалює безпосередньо командир підрозділу на місці.

Одяг не має стискати тіло та обов'язково має залишатися сумісним із бронежилетом. Щоб не перегрітися, бійці повинні знімати зайві утеплювачі завчасно перед марш-кидком і повертати їх на себе одразу після зупинки. Інакше мокрий від поту одяг швидко призведе до переохолодження.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що для українських військових на передовій створили новий посилений сухпайок. Він не замінює звичний польовий набір, а слугує його значно калорійнішою та ситнішою альтернативою в умовах важких боїв та похолоданням. Меню оновили з урахуванням відгуків самих бійців через опитування в "Армія+".

Паралельно в армії нагадали про важливість вчасної психологічної допомоги для бійців із сильним бойовим стресом. Звичайна реабілітація та відпочинок добре знімають напругу, але якщо стрес переріс у розлад, однієї розвантажувальної паузи буде замало. Військовим радять не ігнорувати постійне безсоння, тривожність чи нав'язливі думки й одразу йти до профільного лікаря.