Военная форма для ВСУ. Фото: The Village Украина

Украинские военные рискуют замерзнуть даже в самой качественной зимней форме, если будут стирать её неправильно. Зимняя экипировка бойцов — это продуманная многослойная система, поэтому даже если во время стирки был испорчен один элемент, комплект уже не будет согревать так же хорошо, как раньше. Агрессивные химикаты, горячая вода или сушка на обычной батарее полностью уничтожают защитные свойства ткани.

Как правильно ухаживать за военной формой в ВСУ, объяснили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Почему зимняя военная форма перестает согревать

Зимняя военная одежда работает как единый механизм. Если испортить хотя бы один уровень экипировки, от холода и влаги уже не спасёт весь комплект. Чаще всего форма перестаёт согревать из-за банальных ошибок в уходе. Ткань очень быстро теряет способность блокировать ветер и отводить влагу после контакта с неподходящими моющими средствами, кипятком или из-за попыток быстро высушить вещи на обогревателях.

Универсального режима для стирки всего зимнего комплекта не существует. Термобелье, утеплитель и внешний ветро- и влагозащитный слой необходимо загружать в барабан отдельно или же стирать исключительно с аналогичными материалами.

Как подготовить зимнюю военную форму к стирке. Фото: Министерство обороны Украины

Прежде чем отправить форму в стиральную машину, бойцам необходимо:

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внимательно изучить инструкцию на этикетке; снять все шевроны и вытряхнуть содержимое карманов; очистить ткань от сухой грязи; застегнуть текстильные липучки и все молнии; вывернуть одежду наизнанку.

Запрещенные химические средства для стирки формы и как следует ухаживать за ботинками

Больше всего тканине вредят привычные бытовые средства. В частности, хлорные отбеливатели агрессивно разъедают материалы. Также не стоит использовать оптические отбеливатели — они не просто изменяют характеристики формы, но и становятся фактором, раскрывающим местонахождение на боевых позициях.

Использовать кондиционеры также строго запрещено: они забивают микропоры, из-за чего экипировка теряет воздухопроницаемость и перестает отводить пот.

Для стирки в ведомстве рекомендуют выбирать мягкие жидкие гели, предназначенные для цветных или специальных функциональных тканей. По завершении цикла одежду нужно тщательно прополоскать от остатков моющего средства. Если речь идет о мембранных вещах, отжимать их разрешается только в соответствии с параметрами, указанными на бирке.

Для тактических ботинок действуют отдельные правила стирки. Бросать их в стиральную машину категорически нельзя. Обувь очищают только влажной тряпкой или мягкой щеткой, предварительно вынув шнурки и стельки.

Безопасная сушка и хранение зимней военной формы

Попытка ускорить процесс высыхания теплом — это еще один верный способ навсегда испортить форму и обувь. Категорически запрещается раскладывать вещи на батареях, обогревателях или сушить их у открытого огня.

Правила сушки, хранения и стирки зимней военной формы. Фото: Минобороны Украины

Одежду достаточно ровно расправить и оставить в хорошо проветриваемом помещении. Использовать машинную сушку разрешается только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено производителем на этикетке.

Упаковывать экипировку на хранение можно исключительно полностью сухой. Перед этим следует проверить целостность ткани, швов и молний. Хранить форму необходимо вдали от прямых солнечных лучей, сырости, масел или горючего.

Если одежда все же загрязнилась неизвестными химическими веществами или топливом, то лучше обратиться за инструкциями к своей вещевой службе.

Новини.LIVE сообщали, что зимой военные больше не носят один тяжелый кожух, который сковывает движения в бою. Вместо этого они одеваются слоями, подбирая вещи в зависимости от погоды и нагрузки. Это помогает не мерзнуть на позициях и не перегреваться во время бега.

Сроки износа зимней одежды на передовой теперь не действуют. В тылу форму выдают на два года, а варежки — на один год. Однако в окопах вещи изнашиваются значительно быстрее, поэтому их разрешили менять без привязки к датам. Если одежда порвалась или сгорела, военному достаточно подать рапорт, чтобы сразу получить новый комплект взамен испорченного.