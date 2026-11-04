Військова форма для ЗСУ. Фото: The Village Україна

Українські військові ризикують замерзнути навіть у найякіснішій зимовій формі, якщо неправильно її будуть прати. Зимова екіпіровка бійців — це продумана система шарів, тож навіть якщо було зіпсовано один елемент під час прання, то комплект уже не зігріє так якісно, як раніше. Агресивна хімія, гаряча вода чи сушіння на звичайній батареї повністю знищують захисні властивості тканини.

Як правильно доглядати за військовою формою в ЗСУ пояснили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Чому зимова військова форма перестає гріти

Зимовий військовий одяг працює як єдиний механізм. Якщо зіпсувати хоча б один рівень екіпірування, від холоду та вологи не врятує вже весь комплект. Найчастіше форма перестає гріти через банальні помилки у догляді. Тканина дуже швидко втрачає здатність блокувати вітер і відводити вологу після контакту з невідповідними порошками, окропом або через спроби швидко висушити речі на обігрівачах.

Універсального режиму для прання всього зимового комплекту не існує. Термобілизну, утеплювач та зовнішній вітровологозахисний шар необхідно завантажувати в барабан окремо або ж комбінувати виключно з подібними матеріалами.

Як підготувати зимову військову форму до прання. Фото: Міністерство оборони України

Перед тим, як відправити форму до пральної машини, бійцям треба:

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уважно вивчити інструкцію на етикетці; зняти всі шеврони та витрусити вміст кишень; зчистити з тканини сухий бруд; застібнути текстильні липучки та всі блискавки; вивернути одяг навиворіт.

Заборонена хімія для прання форми та яким має бути догляд за черевиками

Найбільше шкодять тканині звичні побутові засоби. Зокрема, хлорні відбілювачі агресивно роз'їдають матеріали. Також не варто використовувати оптичні відбілювачі — вони не просто змінюють характеристики форми, а й перетворюються на демаскувальний чинник на бойових позиціях.

Використовувати кондиціонери також суворо заборонено: вони забивають мікропори, через що екіпіровка втрачає повітропроникність і перестає відводити піт.

Для прання у відомстві радять обирати м'які рідкі гелі, призначені для кольорових або спеціальних функціональних тканин. Після завершення циклу одяг потрібно ретельно виполоскати від залишків мийного засобу. Якщо йдеться про мембранні речі, віджимати їх дозволено тільки за параметрами, вказаними на бірці.

Для тактичних черевиків діють окремі правила прання. Кидати їх у машинку категорично не можна. Взуття очищають лише вологою ганчіркою або м'якою щіткою, заздалегідь витягнувши шнурівки та устілки.

Безпечне сушіння та зберігання зимової військової форми

Спроба прискорити процес висихання теплом — це ще один гарантований спосіб назавжди зіпсувати форму та взуття. Категорично забороняється розкладати речі на батареях, обігрівачах або сушити їх біля відкритого вогню.

Правила сушіння, зберігання та прання для військової зимової форми. Фото: Міноборони України

Одяг достатньо рівно розправити і залишити у приміщенні, яке добре провітрюється. Запускати машинну сушку дозволено лише у випадках, коли це прямо передбачено виробником на етикетці.

Пакувати екіпіровку на зберігання можна виключно повністю сухою. Перед цим варто перевірити цілісність тканини, швів та блискавок. Зберігати форму необхідно подалі від прямих сонячних променів, вогкості, мастил чи пального.

Якщо одяг все ж забруднився невідомими хімічними речовинами або паливом, то краще звернутися за інструкціями до своєї речової служби.

Новини.LIVE інформували, що військові взимку більше не носять один важкий кожух, який сковує рухи в бою. Замість цього вони вдягаються шарами, комбінуючи речі під погоду й навантаження. Це допомагає не мерзнути на позиціях і не перегріватися під час бігу.

Строки зносу зимового одягу на передовій тепер не діють. У тилу форму видають на два роки, а рукавиці — на один рік. Проте в окопах речі знищуються значно швидше, тому їх дозволили міняти без прив'язки до дат. Якщо одяг порвався або згорів, військовому достатньо подати рапорт, щоб одразу отримати новий комплект взамін зіпсованого.