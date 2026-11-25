Сотрудники ТЦК и СП беседуют с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Снять отметку о розыске ТЦК можно и без личного визита. На сегодняшний день военнообязанные граждане Украины могут сделать это через приложение "Резерв+", почтовое заявление, адвоката или суд. За какие четыре категории нарушений можно уплатить штраф в размере 8 500 грн со скидкой 50% в "Резерв+", почему сроки передачи дела исполнителям в приложении и в КоАП различаются и что делать, если красная полоска не исчезает.

Об этом читайте на Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Эдгара Симоняна.

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Суд и истечение сроков наказания: когда ТЦК заставляют удалить запись

Если штраф за розыск был несправедливым или данные в реестре «Оберег» ошибочны, то обжалование через суд позволяет обязать ТЦК исправить запись. Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины (КАС Украины) важно различать, что именно вы обжалуете:

постановление о штрафе — иск подается в местный общий суд в течение 10 дней с момента его принятия (пропущенный срок восстанавливается только по ходатайству с прилаганием доказательств), судебный сбор в 2026 году составляет 665,60 грн;

саму запись в реестре или бездействие ТЦК — обычно обращаются в окружной административный суд в течение 6 месяцев со дня, когда узнали о нарушении, сбор за отдельное неимущественное требование составляет 1 331,20 грн.

Пока длится судебное разбирательство, запись сохраняется. Приостановить действия ТЦК посредством обеспечения иска удается редко, а отмена одного лишь штрафа не всегда автоматически снимает розыск.

Также можно снять розыск, если срок для наложения штрафа по КоАП уже истек до рассмотрения дела. Если постановления ещё нет, сначала письменно запросите у ТЦК дату и суть нарушения, а затем отправьте объяснение с требованием закрыть дело и уведомить полицию. Если постановление вынесли уже после истечения срока, то обжалуйте его в суде в течение 10 дней. Если же штраф наложили вовремя, ждать бесполезно, так как со временем ни он, ни розыск не исчезают.

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Можно ли снять розыск ТЦК без уплаты штрафа

Когда запись в реестре о розыске явно ошибочна, то требовать исправления позволяет Закон о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Заявление отправляют по почте с подтверждением вручения или по электронной почте, приложив копии доказательств. Оригиналы документов оставьте себе. В тексте укажите свои данные и название ТЦК, конкретную ошибку, перечень приложений и четкое требование исправить запись и отозвать обращение в полицию.

Полиция не может изменять "Оберег", поскольку к ней обращаются только по поводу её собственных действий. ТЦК в соответствии с Законом «Об обращениях граждан» отвечает в течение 15 дней без дополнительной проверки, до месяца в обычном порядке или до 45 дней с предупреждением о продлении.

Поможет ли адвокат в снятии розыска ТЦК

Граждане имеют право обращаться за помощью к адвокатам, которые могут быстрее собрать документы. Согласно Закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» на его запрос отвечают в течение 5 рабочих дней или до 20 с объяснением. К запросу прилагаются заверенные копии свидетельства и ордера или доверенности на оказание бесплатной юридической помощи. При этом отдельная нотариальная доверенность не требуется.

Однако пройти ВЛК или выполнить учетные обязанности вместо клиента он не сможет, поэтому определенных действий военнообязанный избежать не сможет.

Штраф онлайн в "Резерв+" и когда действует скидка 50%

Если вы согласны с нарушением и видите его в личном кабинете, процедура упрощается действующим законом. По состоянию на 10 ноября 2026 года через раздел "Штрафы онлайн" можно урегулировать только четыре типа нарушений:

неявку по повестке;

непрохождение ВВК;

неявку на военный учет (в частности, по новому адресу, в качестве ВПЛ или после освобождения из мест лишения свободы);

непредоставление имущества во время мобилизации.

Уточнения данных в списке нет, как и оплаты произвольных штрафов или снятия уголовного розыска. Нельзя признавать другое нарушение вместо отсутствующего, а если штраф уже был оплачен ранее, то для снятия розыска сначала подайте квитанцию на сверку.

Подача заявления в "Резерв+" — это ваше официальное признание вины и согласие на рассмотрение без вашего участия. ТЦК выносит постановление в течение трёх дней: минимальный штраф в особый период составляет 17 000 грн, но при самостоятельном признании в приложении или в ТЦК действует скидка 50% — 8 500 грн.

Здесь есть нюанс со сроками. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, после вынесения постановления предоставляется 10 дней на обжалование, еще 10 календарных дней на льготную уплату 8 500 грн, а в исполнительную службу, где сумма увеличивается вдвое до 34 000 грн, дело передают только через 30 дней после вступления постановления в силу.

Проще всего уплатить 8 500 грн в течение первых 20 дней с даты вынесения постановления, а если дело передали в исполнительную службу раньше установленных законом 30 дней — обращаться к юристу.

Когда исчезает красная лента о розыске

Оплату подтверждают в течение 24 часов, но красная полоска исчезнет только после обновления системы "Оберег" самим ТЦК.

Четкого срока для этого процесса Минобороны не называет, но если время идет, а красная полоска "зависла", то стоит взять квитанцию об оплате штрафа и обратиться в ТЦК.

Оплата не аннулирует нарушение, поэтому другие обращения в полицию закрываются отдельно. Обязанности у гражданина при этом тоже остаются. Военно-учетные данные все равно нужно обновить в «Резерв+», и хотя оплата старой повестки не требует явки, новая повестка снова станет обязательной.

Личный визит в ТЦК: когда без него не обойтись и какие есть риски

Пойти лично в ТЦК придется тогда, когда нужно передать документы напрямую или выполнить действие, недоступное онлайн. С собой нужно взять военно-учетный документ, квитанции, доказательства выполнения обязанности и документы об отсрочке, если таковая имеется. Сам приход не является признанием вины, но юристы советуют внимательно ознакомиться с каждым документом перед подписью.

При этом в ТЦК могут составить протокол, вручить повестку и на законных основаниях направить на ВЛК, если отсрочка отсутствует.

Новини.LIVE сообщали, что за отчеты о служебных автомобилях перед ТЦК отвечает именно руководитель компании, а не сотрудник, ведущий учет персонала, если такая обязанность ему не была прописана отдельно. Причем даже когда компания сдает автомобиль в аренду, лизинг или в залог, он остается на ее балансе, поэтому владелец все равно должен своевременно уведомить ТЦК о передаче транспортного средства и включать его в регулярные отчеты.

Отдельно напоминали, как действовать близким, если мужчину доставили в ТЦК и он перестал выходить на связь. Согласно внутренним правилам, сотрудники центра должны уведомить доверенное лицо о его прибытии, а если звонка нет, то родственники могут самостоятельно выяснять, где находится человек, и обращаться за помощью.