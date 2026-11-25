Працівники ТЦК та СП спілкуються з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Прибрати позначку про розшук ТЦК можна і без особистого походу. Станом на сьогодні військовозобов'язаним громадянам України це доступно зробити через "Резерв+", поштову заяву, адвоката чи суд. За які чотири категорії порушень можна сплатити штраф 8 500 грн зі знижкою 50% у "Резерв+", чому строки передачі справи виконавцям у застосунку та КУпАП відрізняються і що робити, якщо червона стрічка не зникає.

Про все читайте на Новини.LIVE з посиланням на пояснення юриста Едгара Сімоняна.

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Суд і сплив строків для покарання: коли ТЦК змушують прибрати запис

Якщо штраф за розшук був несправедливий або дані в реєстрі "Оберіг" помилкові, то оскарження через суд дає змогу зобов'язати ТЦК виправити запис. За Кодексом адміністративного судочинства України (КАС України) важливо розділяти, що саме ви оскаржуєте:

постанову про штраф — позов подають до місцевого загального суду за 10 днів від її ухвалення (пропущений строк поновлюють лише за клопотанням із доказами), судовий збір у 2026 році становить 665,60 грн;

сам запис у реєстрі або бездіяльність ТЦК — зазвичай звертаються до окружного адміністративного суду протягом 6 місяців із дня, коли дізналися про порушення, збір за окрему немайнову вимогу складає 1 331,20 грн.

Поки триває суд, запис зберігається. Зупинити дії ТЦК через забезпечення позову вдається рідко, а скасування одного лише штрафу не завжди автоматично прибирає розшук.

Також можна зняти розшук, коли строк для накладення штрафу за КУпАП уже минув до розгляду справи. Якщо постанови ще немає, спершу письмово запитайте ТЦК про дату й суть порушення, а потім надішліть пояснення з вимогою закрити справу й повідомити поліцію. Якщо постанову винесли вже після спливу строку, то оскаржуйте її в суді за 10 днів. Коли ж штраф наклали вчасно, чекати марно, бо з часом він і розшук не зникають.

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Чи можна зняти розшук ТЦК без сплати штрафу

Коли запис у реєстрі про розшук явно помилковий, то вимагати виправлення дозволяє Закон про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Заяву надсилають поштою з підтвердженням вручення або електронною поштою, додавши копії доказів. Оригінали документів лишайте собі. У тексті вкажіть свої дані й назву ТЦК, конкретну помилку, перелік додатків і чітку вимогу, що треба виправити запис та відкликати звернення до поліції.

Поліція змінювати "Оберіг" не може, оскільки її запитують лише про власні дії. ТЦК за Законом "Про звернення громадян" відповідає до 15 днів без додаткової перевірки, до місяця у звичайному порядку або до 45 днів із попередженням про продовження.

Чи допоможе адвокат у знятті розшуку ТЦК

Громадяни мають право звертатися по допомогу до адвокатів, які можуть швидше зібрати документи. За Законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" на його запит відповідають за 5 робочих днів або до 20 із поясненням. До запиту додають завірені копії свідоцтва й ордера або доручення безоплатної правничої допомоги. При цьому окрема нотаріальна довіреність не потрібна.

Проте пройти ВЛК або виконати облікові обов'язки замість клієнта він не зможе, тому певні дії військовозобов'язаний уникнути не зможе.

Штраф онлайн у "Резерв+" і коли діє знижка 50%

Якщо ви згодні з порушенням і бачите його в кабінеті, процедуру спрощує чинний закон. Станом на 10 листопада 2026 року через розділ "Штрафи онлайн" можна закрити лише чотири типи порушень:

неявку за повісткою;

непроходження ВЛК;

неприбуття на військовий облік (зокрема за новою адресою, як ВПО чи після звільнення з місць позбавлення волі);

ненадання майна під час мобілізації.

Неуточнення даних у списку немає, як і оплати довільних штрафів чи зняття кримінального розшуку. Не можна визнавати інше порушення замість відсутнього, а якщо штраф уже був оплачений раніше, то для зняття розшуку спершу подайте квитанцію на звірку.

Подання заяви в "Резерв+" — це ваше офіційне визнання провини і згода на розгляд без вас. ТЦК виносить постанову за три дні: мінімальний штраф в особливий період становить 17 000 грн, але за самостійне визнання в застосунку або ТЦК діятиме знижка 50% — 8 500 грн.

Тут є нюанс у строках. За КУпАП після постанови є 10 днів на оскарження, ще 10 календарних днів на пільгову сплату 8 500 грн, а до виконавчої служби, де сума росте вдвічі до 34 000 грн, справу передають лише через 30 днів після набрання чинності.

Найпростіше сплатити 8 500 грн у перші 20 днів від дати в постанові, а якщо справу передали виконавцям раніше законних 30 днів — іти до юриста.

Коли зникає червона стрічка про розшук

Оплату підтверджують до 24 годин, але червона стрічка зникне лише після оновлення "Оберіг" самим ТЦК.

Чіткого строку на цей процес Міноборони не називає, але якщо час минає, а червона стрічка "зависла", то варто взяти квитанцію про оплату штрафу та звернутися до ТЦК.

Сплата не скасовує порушення, тож інші звернення до поліції закриваються окремо. Обов'язки у громадянина при цьому теж лишаються. Військово-облікові дані все одно треба оновити в "Резерв+", і хоча оплата старої повістки не вимагає явки, нова повістка знову стане обов'язковою.

Особистий візит до ТЦК: коли без нього не обійтися і які є ризики

Іти особисто в ТЦК доводеться тоді, коли треба передати документи напряму або виконати дію, недоступну онлайн. Із собою треба взяти військово-обліковий документ, квитанції, докази виконання обов'язку й документи про відстрочку, якщо така є. Сам прихід не є визнанням вини, але юристи радять уважно ознайомитися з кожним документом перед підписом.

При цьому в ТЦК можуть скласти протокол, вручити повістку й законно відправити на ВЛК, якщо немає відстрочки.

Новини.LIVE повідомляли, що за звіти про службові авто перед ТЦК відповідає саме керівник компанії, а не працівник, який веде облік персоналу, якщо такий обов'язок йому не прописали окремо. Причому навіть коли фірма віддає машину в оренду, лізинг чи заставу, авто залишається на її балансі, тож власник усе одно мусить вчасно повідомити ТЦК про передачу транспорту й вносити його у регулярні звіти.

Окремо нагадували, як діяти близьким, якщо чоловіка доставили до ТЦК і він перестав виходити на зв'язок. За внутрішніми правилами працівники центру мають повідомити довірену особу про його прибуття, а якщо дзвінка немає, то родичі можуть самі з'ясовувати, де перебуває людина, та звертатися по допомогу.