Как стать техником по дронам в ВСУ: кого ищут рекрутеры
Вооруженным силам постоянно требуются специалисты по ремонту FPV-дронов и беспилотников, поскольку значительная часть успешных боевых задач на фронте в настоящее время выполняется именно благодаря им. Присоединиться к таким подразделениям могут даже гражданские мастера по ремонту смартфонов. Требуются базовые знания в области электроники и готовность пройти специализированную армейскую подготовку.
Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Кто такой техник по дронам и чем он занимается
Если пилот непосредственно управляет летательным аппаратом, то техник отвечает за его техническое "здоровье". Именно эти специалисты диагностируют причины сбоев, заменяют перегоревшие компоненты, восстанавливают поврежденную проводку и возвращают оборудование в строй.
Их повседневная работа буквально состоит из регулярного обслуживания деталей и обязательного тестирования техники перед тем, как она снова попадет в руки оператора. В отдельных случаях мастера занимаются модернизацией устройств и испытанием новых инженерных решений, работая как с различными типами дронов, так и с наземными роботизированными комплексами.
Какое образование, гражданский опыт и навыки необходимы, чтобы стать техником по дронам
Высшее инженерное образование станет весомым преимуществом при трудоустройстве, однако оно не является жестким требованием для абсолютно всех вакансий.
Сейчас армии гораздо больше нужны люди с реальными практическими навыками. Поэтому если в гражданской жизни человек ремонтировал компьютеры, смартфоны, радиоаппаратуру или работал системным администратором, этот опыт станет идеальным стартом.
Кандидат должен понимать базовые принципы электротехники и уметь распознавать мелкие электронные детали, качественно паять, пользоваться измерительными приборами и свободно читать технические чертежи или схемы.
Путь в подразделение и реальные условия службы
Желающим присоединиться к технической команде следует самостоятельно искать вакансии на официальных рекрутинговых платформах Сухопутных войск или на страницах отдельных бригад. Должности могут иметь совершенно разные названия: от мастера-пайщика до техника по ремонту БПЛА или инженера.
После утверждения кандидатуры гражданские лица проходят стандартную процедуру оформления и медицинскую комиссию, а действующие военнослужащие инициируют процесс перевода.
Также необходимо пройти профессиональную военную подготовку, где будущие мастера изучают особенности именно боевого оборудования, после чего приступают к практической работе.
Что касается места службы, то здесь нет единого стандарта. Некоторые специалисты круглосуточно работают в тыловых ремонтных мастерских, тогда как другие обеспечивают техническую поддержку беспилотников в непосредственной близости от районов выполнения боевых задач. Непосредственно от этих условий, а также от должности, будет зависеть и уровень денежного обеспечения мастера.
Новини.LIVE сообщали, что с 2027 года Министерство образования и науки полностью обновляет школьный курс "Защита Украины", добавляя в программу практические модули по кибербезопасности, военной инженерии и управлению дронами. На создание профильных учебных пространств государство уже выделило 2,1 млрд грн.
Для украинцев в возрасте 18–24 лет открыли специальную программу службы по контракту с акцентом на то, что молодежь привлекают в подразделения беспилотных и роботизированных комплексов с гарантированным профильным обучением.
В то же время в рекрутинговом центре Десантно-штурмовых войск 25 % всех обращений составляют женщины. Большинство кандидаток отказывается от штабной и финансовой работы, выбирая боевые специальности, прежде всего операторов БпЛА.