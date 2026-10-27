Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Как стать техником по дронам в ВСУ: кого ищут рекрутеры

Как стать техником по дронам в ВСУ: кого ищут рекрутеры

Ua ru
27 октября 2026 20:00
Как стать техником боевых дронов в ВСУ: требования и обучение 82-я ОДШБр
Военнослужащий управляет дроном. Фото: 82-я отдельная воздушно-десантная бригада

Вооруженным силам постоянно требуются специалисты по ремонту FPV-дронов и беспилотников, поскольку значительная часть успешных боевых задач на фронте в настоящее время выполняется именно благодаря им. Присоединиться к таким подразделениям могут даже гражданские мастера по ремонту смартфонов. Требуются базовые знания в области электроники и готовность пройти специализированную армейскую подготовку.

Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Кто такой техник по дронам и чем он занимается

Если пилот непосредственно управляет летательным аппаратом, то техник отвечает за его техническое "здоровье". Именно эти специалисты диагностируют причины сбоев, заменяют перегоревшие компоненты, восстанавливают поврежденную проводку и возвращают оборудование в строй.

Их повседневная работа буквально состоит из регулярного обслуживания деталей и обязательного тестирования техники перед тем, как она снова попадет в руки оператора. В отдельных случаях мастера занимаются модернизацией устройств и испытанием новых инженерных решений, работая как с различными типами дронов, так и с наземными роботизированными комплексами.

Какое образование, гражданский опыт и навыки необходимы, чтобы стать техником по дронам

Высшее инженерное образование станет весомым преимуществом при трудоустройстве, однако оно не является жестким требованием для абсолютно всех вакансий.

Читайте также:

Сейчас армии гораздо больше нужны люди с реальными практическими навыками. Поэтому если в гражданской жизни человек ремонтировал компьютеры, смартфоны, радиоаппаратуру или работал системным администратором, этот опыт станет идеальным стартом.

Кандидат должен понимать базовые принципы электротехники и уметь распознавать мелкие электронные детали, качественно паять, пользоваться измерительными приборами и свободно читать технические чертежи или схемы.

Путь в подразделение и реальные условия службы

Желающим присоединиться к технической команде следует самостоятельно искать вакансии на официальных рекрутинговых платформах Сухопутных войск или на страницах отдельных бригад. Должности могут иметь совершенно разные названия: от мастера-пайщика до техника по ремонту БПЛА или инженера.

После утверждения кандидатуры гражданские лица проходят стандартную процедуру оформления и медицинскую комиссию, а действующие военнослужащие инициируют процесс перевода.

Также необходимо пройти профессиональную военную подготовку, где будущие мастера изучают особенности именно боевого оборудования, после чего приступают к практической работе.

Что касается места службы, то здесь нет единого стандарта. Некоторые специалисты круглосуточно работают в тыловых ремонтных мастерских, тогда как другие обеспечивают техническую поддержку беспилотников в непосредственной близости от районов выполнения боевых задач. Непосредственно от этих условий, а также от должности, будет зависеть и уровень денежного обеспечения мастера.

Новини.LIVE сообщали, что с 2027 года Министерство образования и науки полностью обновляет школьный курс "Защита Украины", добавляя в программу практические модули по кибербезопасности, военной инженерии и управлению дронами. На создание профильных учебных пространств государство уже выделило 2,1 млрд грн.

Для украинцев в возрасте 18–24 лет открыли специальную программу службы по контракту с акцентом на то, что молодежь привлекают в подразделения беспилотных и роботизированных комплексов с гарантированным профильным обучением.

В то же время в рекрутинговом центре Десантно-штурмовых войск 25 % всех обращений составляют женщины. Большинство кандидаток отказывается от штабной и финансовой работы, выбирая боевые специальности, прежде всего операторов БпЛА.

беспилотники инженеры мобилизация дроны контракт Рекрутинг
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации