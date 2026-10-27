Военнослужащий управляет дроном. Фото: 82-я отдельная воздушно-десантная бригада

Вооруженным силам постоянно требуются специалисты по ремонту FPV-дронов и беспилотников, поскольку значительная часть успешных боевых задач на фронте в настоящее время выполняется именно благодаря им. Присоединиться к таким подразделениям могут даже гражданские мастера по ремонту смартфонов. Требуются базовые знания в области электроники и готовность пройти специализированную армейскую подготовку.

Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто такой техник по дронам и чем он занимается

Если пилот непосредственно управляет летательным аппаратом, то техник отвечает за его техническое "здоровье". Именно эти специалисты диагностируют причины сбоев, заменяют перегоревшие компоненты, восстанавливают поврежденную проводку и возвращают оборудование в строй.

Их повседневная работа буквально состоит из регулярного обслуживания деталей и обязательного тестирования техники перед тем, как она снова попадет в руки оператора. В отдельных случаях мастера занимаются модернизацией устройств и испытанием новых инженерных решений, работая как с различными типами дронов, так и с наземными роботизированными комплексами.

Какое образование, гражданский опыт и навыки необходимы, чтобы стать техником по дронам

Высшее инженерное образование станет весомым преимуществом при трудоустройстве, однако оно не является жестким требованием для абсолютно всех вакансий.

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Сейчас армии гораздо больше нужны люди с реальными практическими навыками. Поэтому если в гражданской жизни человек ремонтировал компьютеры, смартфоны, радиоаппаратуру или работал системным администратором, этот опыт станет идеальным стартом.

Кандидат должен понимать базовые принципы электротехники и уметь распознавать мелкие электронные детали, качественно паять, пользоваться измерительными приборами и свободно читать технические чертежи или схемы.

Путь в подразделение и реальные условия службы

Желающим присоединиться к технической команде следует самостоятельно искать вакансии на официальных рекрутинговых платформах Сухопутных войск или на страницах отдельных бригад. Должности могут иметь совершенно разные названия: от мастера-пайщика до техника по ремонту БПЛА или инженера.

После утверждения кандидатуры гражданские лица проходят стандартную процедуру оформления и медицинскую комиссию, а действующие военнослужащие инициируют процесс перевода.

Также необходимо пройти профессиональную военную подготовку, где будущие мастера изучают особенности именно боевого оборудования, после чего приступают к практической работе.

Что касается места службы, то здесь нет единого стандарта. Некоторые специалисты круглосуточно работают в тыловых ремонтных мастерских, тогда как другие обеспечивают техническую поддержку беспилотников в непосредственной близости от районов выполнения боевых задач. Непосредственно от этих условий, а также от должности, будет зависеть и уровень денежного обеспечения мастера.

Новини.LIVE сообщали, что с 2027 года Министерство образования и науки полностью обновляет школьный курс "Защита Украины", добавляя в программу практические модули по кибербезопасности, военной инженерии и управлению дронами. На создание профильных учебных пространств государство уже выделило 2,1 млрд грн.

Для украинцев в возрасте 18–24 лет открыли специальную программу службы по контракту с акцентом на то, что молодежь привлекают в подразделения беспилотных и роботизированных комплексов с гарантированным профильным обучением.

В то же время в рекрутинговом центре Десантно-штурмовых войск 25 % всех обращений составляют женщины. Большинство кандидаток отказывается от штабной и финансовой работы, выбирая боевые специальности, прежде всего операторов БпЛА.