Військовослужбовець керує дроном. Фото: 82 ОДШБр

Війську постійно потрібні фахівці з ремонту FPV-дронів та безпілотників, оскільки немалу частину успішних бойових завдань на фронті нині виконують саме завдяки ним. Долучитися до таких підрозділів можуть навіть цивільні майстри з ремонту смартфонів. Потрібні базові знання електроніки та готовність пройти спеціалізовану армійську підготовку.

Про це повідомили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто такий технік дронів та що він робить

Якщо пілот безпосередньо керує літальним апаратом, то технік відповідає за його технічне "здоров'я". Саме ці фахівці діагностують причини збоїв, замінюють перегорілі компоненти, відновлюють пошкоджену проводку та повертають обладнання у стрій.

Їхня щоденна рутина буквально складається з регулярного обслуговування деталей та обов'язкового тестування техніки перед тим, як вона знову потрапить до рук оператора. В окремих випадках майстри займаються модернізацією пристроїв і випробуванням нових інженерних рішень, працюючи як із різними типами дронів, так і з наземними роботизованими комплексами.

Яка потрібна освіта, цивільний досвід та навички, щоб стати техніком дронів

Вища інженерна освіта стане вагомою перевагою під час працевлаштування, проте вона не є жорсткою вимогою для абсолютно всіх вакансій.

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Зараз війську набагато більше потрібні люди з реальними практичними навичками. Тож якщо в цивільному житті людина ремонтувала комп'ютери, смартфони, радіоапаратуру або працювала системним адміністратором, цей досвід стане ідеальним стартом.

Кандидат повинен розуміти базові принципи електротехніки та вміти розпізнавати дрібні електронні деталі, якісно паяти, користуватися вимірювальними приладами та вільно читати технічні креслення чи схеми.

Шлях до підрозділу та реальні умови служби

Охочим приєднатися до технічної команди слід самостійно шукати вакансії на офіційних рекрутингових платформах Сухопутних військ або сторінках окремих бригад. Посади можуть мати абсолютно різні назви: від майстра-пайщика до техніка з ремонту БпЛА чи інженера.

Після затвердження кандидатури цивільні особи проходять стандартний етап оформлення та медичну комісію, а чинні військовослужбовці ініціюють процес переведення.

Також необхідно пройти фахову військову підготовку, де майбутні майстри вивчають специфіку саме бойового обладнання, після чого починають працювати на практиці.

Що стосується місця служби, то тут немає єдиного стандарту. Деякі фахівці цілодобово працюють у тилових ремонтних майстернях, тоді як інші забезпечують технічну підтримку безпілотників у безпосередній близькості до районів виконання бойових завдань. Безпосередньо від цих умов, а також від посади, залежатиме і рівень грошового забезпечення майстра.

Новини.LIVE інформували, що з 2027 року Міністерство освіти і науки повністю оновлює шкільний курс "Захист України", додаючи до програми практичні модулі з кібербезпеки, військової інженерії та управління дронами. На створення профільних навчальних просторів держава вже виділила 2,1 млрд грн.

Для українців віком 18-24 роки відкрили спеціальну програму служби за контрактом із фокусом на те, що молодь залучають до підрозділів безпілотних і роботизованих комплексів із гарантованим профільним навчанням.

Водночас у рекрутинговому центрі Десантно-штурмових військ 25% усіх звернень становлять жінки. Більшість кандидаток відмовляється від штабної та фінансової роботи, обираючи бойові спеціальності, передусім операторів БпЛА.