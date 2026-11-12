Ведение учета. Фото: 18-й армейский корпус

Для военнослужащих, вернувшихся из СЗЧ, и вновь прибывших мобилизованных изменили правила зачисления в части. Кроме того, приказ № 357 устраняет путаницу с датами исключения из списков погибших героев, что значительно облегчит семьям оформление государственных выплат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.

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Изменения в правилах учета военнослужащих

Министерство обороны Украины обновило правила, по которым ведется учет военнослужащих. Новые нормы вступили в силу 30 октября 2026 года и касаются тех, кто добровольно вернулся из зоны боевых действий, новобранцев и семей погибших героев. Основные изменения закреплены в приказе № 357.

Если военнослужащий добровольно вернулся после самовольного оставления части, в приказе о его назначении теперь нужно указывать гораздо меньше информации.

Также уже четко прописано, с какого именно момента новобранец из команды пополнения официально становится на учет в своей новой части.

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Кроме того, изменился подход к тому, с какой даты исключать из списков части бойца, если его гибель подтвердили после пропажи без вести или плена.

Что изменилось для семей погибших военных

Раньше с документами возникала большая путаница. Когда защитник пропадал без вести, а впоследствии его гибель подтверждалась, дату исключения из списков указывали на основании медицинского свидетельства. Но между фактической смертью на фронте и её официальным подтверждением могли проходить годы. Из-за этой разницы в датах семьям было очень трудно оформлять пенсии.

Как пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан, теперь военный учет будет полностью совпадать с данными государственных регистраторов. Датой исключения из списков части будет считаться тот день, когда смерть официально зарегистрировали органы ГРАГС. Это устранит бюрократические препятствия для назначения социальных выплат.

Однако стоит отметить, что новые правила действуют только в отношении новых случаев. Минобороны не будет автоматически пересматривать старые приказы, изданные до 30 октября 2026 года. Если семью не устраивает дата исключения, установленная военной частью ранее, и это мешает получить выплаты, изменить её теперь можно только обратившись в суд.

Новини.LIVE ранее сообщали о том, что иностранным добровольцам в украинской армии продлили сроки легализации ещё на шесть месяцев. Из-за постоянного пребывания на передовой бойцы не имели возможности вовремя подать документы в миграционные органы, поэтому правительство разрешило завершить все процедуры и получить виды на жительство до 10 мая 2027 года.

Личные вещи пропавших без вести защитников родственники могут забрать в соответствии с официальной процедурой через свой ТЦК. Специальные комиссии в воинских частях фиксируют и опечатывают имущество бойца, после чего передают его в военкомат по заявлению родственников.