Ведення обліку. Фото: 18-й армійський корпус

Для військових, які повернулися з СЗЧ, та новоприбулих мобілізованих змінили правила зарахування до частин. Крім того, наказ № 357 усуває плутанину з датами виключення зі списків загиблих героїв, що значно полегшить сім'ям оформлення державних виплат.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення від Міністерства оборони України.

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Зміни у правилах обліку військовослужбовців

Міністерство оборони України оновило правила, за якими ведеться облік військовослужбовців. Нові норми запрацювали 30 жовтня 2026 року і стосуються тих, хто добровільно повернувся з СЗЧ, новобранців та родин полеглих героїв. Головні зміни закріплені в наказі № 357.

Якщо військовий добровільно повернувся після самовільного залишення частини, у наказі про його призначення тепер треба вказувати набагато менше інформації.

Також вже чітко прописано, з якого саме моменту новобранець із команди поповнення офіційно стає на облік у своїй новій частині.

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Окрім цього, змінився підхід до того, якою датою виключати зі списків частини бійця, якщо його загибель підтвердили після зникнення безвісти або полону.

Що змінилося для родин полеглих військових

Раніше з документами виникала велика плутанина. Коли захисник зникав безвісти, а згодом його загибель підтверджували, дату виключення зі списків ставили за медичним свідоцтвом. Але між реальною смертю на фронті та її офіційним підтвердженням могли минати роки. Через цю різницю в датах родинам було дуже важко оформлювати пенсії.

Як пояснила заступниця Міністра оборони Любов Галан, тепер військовий облік повністю збігатиметься з даними державних реєстраторів. Датою виключення зі списків частини вважатиметься той день, коли смерть офіційно зареєстрували органи ДРАЦС. Це прибере бюрократичні перепони для призначення соціальних виплат.

Але варто зауважити, що нові правила працюють лише для нових випадків. Міноборони не буде автоматично переписувати старі накази, видані до 30 жовтня 2026 року. Якщо родину не влаштовує дата виключення, яку військовій частині поставили раніше, і це заважає отримати виплати, змінити її тепер можна лише звернувшись до суду.

Новини.LIVE повідомляли раніше про т, що іноземним добровольцям в українському війську продовжили строки легалізації ще на шість місяців. Через постійне перебування на передовій бійці не мали змоги вчасно подати документи до міграційних органів, тож уряд дозволив завершити всі процедури та отримати посвідки на проживання до 10 травня 2027 року.

Особисті речі зниклих безвісти захисників родини можуть забрати за офіційною процедурою через свій ТЦК. Спеціальні комісії у військових частинах фіксують та опечатують майно бійця, після чого передають їх у військкомат за заявою рідних.