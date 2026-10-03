Бесплатная медицинская помощь ветеранам в Украине: как получить

Медицинская помощь ветеранам. Фото: МВД Украины

Украинские ветераны имеют право на полностью бесплатное лечение, реабилитацию и лекарства в рамках государственной Программы медицинских гарантий. В случае вымогательства денег в больницах или отказа в помощи бывшим военнослужащим рекомендуется немедленно подавать жалобу на горячие линии НСЗУ или Минветеранов.

Об этом сообщили в Черновицком ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как получить бесплатное лечение

Государство полностью покрываетрасходы на лечение, психологическую поддержку, реабилитацию и необходимые лекарства для бывших военнослужащих. Все эти медицинские услуги финансируются в рамках Программы медицинских гарантий и являются абсолютно бесплатными для ветеранов.

Перечень государственной помощи максимально широк. Он охватывает всё: от базовых консультаций до сложных хирургических вмешательств. Ознакомиться с подробным описанием программы можно на портале service.e-health.gov.ua, а найти ближайшее медицинское учреждение поможет специальная интерактивная карта на сайте edata.e-health.gov.ua.

Роль семейного врача и программа "Доступные лекарства"

Маршрут пациента-ветерана всегда должен начинаться с визита к семейному врачу. Именно этот специалист проводит первичный осмотр, объясняет правила доступа к бесплатной медицинской помощи и, при необходимости, выписывает направление к узкопрофильным специалистам.

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Кроме того, семейный врач располагает информацией о том, какие именно местные больницы имеют подписанные контракты с Национальной службой здоровья Украины. Также через своего врача ветераны могут присоединиться к правительственной программе «Доступные лекарства».

При наличии соответствующего диагноза специалист выписывает электронный рецепт, по которому пациент получает необходимые препараты в аптеках полностью бесплатно или с частичной доплатой.

Что делать в случае нарушения прав

Поскольку все медицинские услуги в рамках государственных гарантий оплачиваются из бюджета,любые требования оплатить лечение являются незаконными. Отказ в оказании медицинской помощи также считается грубым нарушением прав ветеранов.

В таких ситуациях пациентам необходимо оперативно подавать жалобы. Для этого круглосуточно и абсолютно бесплатно работает контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Дополнительно проконсультироваться или сообщить о проблеме можно, позвонив на Единую ветеранскую линию — 0 800 505 217.

Новини.LIVE ранее сообщали, что военные и ветераны с боевыми ожогами и рубцами могут бесплатно пройти восстановительные процедуры по специальной государственной программе. Проект курирует Минветеранов, услуги доступны до конца года, а единственным обязательным условием является медицинское направление от врача.

В то же время власти пересматривают всю систему поддержки защитников и их семей. По поручению Владимира Зеленского профильные ведомства должны сосредоточиться на качественном протезировании, медицине, реабилитации и создании сети центров для ветеранов. На эту реформу в проект госбюджета на 2027 год заложено ориентировочно 18,5 млрд грн.