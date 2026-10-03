Безоплатна медична допомога для ветеранів в Україні: як отримати

Медична допомога ветеранам. Фото: МВС України

Українські ветерани мають право на повністю безкоштовне лікування, реабілітацію та ліки за державною Програмою медичних гарантій. У разі вимагання грошей у лікарнях або відмовах у допомозі колишнім військовослужбовцям радять одразу скаржитися на гарячі лінії НСЗУ або Мінветеранів.

Про це повідомили в Чернівецькому ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як отримати безоплатне лікування

Держава повністю покриває витрати на лікування, психологічну підтримку, реабілітацію та необхідні ліки для колишніх військовослужбовців. Усі ці медичні послуги фінансуються в рамках Програми медичних гарантій і є абсолютно безоплатними для ветеранів.

Перелік державної допомоги максимально широкий. Він охоплює все від базових консультацій до складних хірургічних втручань. Ознайомитися з детальним описом програми можна на порталі service.e-health.gov.ua, а знайти найближчий медичний заклад допоможе спеціальна інтерактивна карта на сайті edata.e-health.gov.ua.

Роль сімейного лікаря та "Доступні ліки"

Маршрут пацієнта-ветерана завжди має починатися з візиту до сімейного лікаря. Саме цей фахівець проводить первинний огляд, пояснює правила доступу до безоплатної медицини та за потреби виписує направлення до вузькопрофільних спеціалістів.

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Крім того, сімейний лікар володіє інформацією про те, які саме місцеві лікарні мають підписані контракти з Національною службою здоров'я України. Також через свого медика ветерани можуть долучитися до урядової програми "Доступні ліки".

За наявності відповідного діагнозу фахівець виписує електронний рецепт, за яким пацієнт отримує необхідні препарати в аптеках повністю безкоштовно або з частковою доплатою.

Що робити у разі порушення прав

Оскільки всі медичні послуги в межах державних гарантій оплачує бюджет, будь-які вимоги заплатити за лікування є незаконними. Відмова у наданні медичної допомоги також вважається грубим порушенням прав ветеранів.

У таких ситуаціях пацієнтам необхідно оперативно звертатися зі скаргами. Для цього цілодобово та абсолютно безкоштовно працює контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Додатково проконсультуватися або повідомити про проблему можна зателефонувавши на Єдину ветеранську лінію — 0 800 505 217.

Новини.LIVE раніше інформували, що військові та ветерани з бойовими опіками й рубцями можуть безоплатно пройти відновлювальні процедури за спеціальною державною програмою. Проєкт курує Мінветеранів, послуги доступні до кінця року, а єдиною обов'язковою умовою є медичне направлення від лікаря.

Водночас влада переглядає всю систему підтримки захисників та їхніх родин. За дорученням Володимира Зеленського профільні відомства мають зосередитися на якісному протезуванні, медицині, реабілітації та створенні мережі простору для ветеранів. Під цю реформу в проєкт держбюджету на 2027 рік закладають орієнтовно 18,5 млрд грн.