Военнослужащие ВСУ. Фото: REUTERS

Боевой опыт — это чрезвычайно необходимая и полезная основа, но умение объяснить, как выжить на поле боя, — это отдельный талант. Украинским учебным центрам остро нужны специалисты-практики, способные подготовить новые поколения бойцов. Чтобы привлечь таких специалистов, в феврале 2026 года стартовал пилотный проект "На опыте". Его совместно запустили Министерство обороны, фонд "Вернись живым", рекрутеры с платформы Lobby X и Командование Сухопутных войск. Только за первый месяц инициатива собрала более четырехсот заявок от желающих.

Как военный может стать инструктором в учебных центрах, объяснили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто из военных может стать инструктором в учебном центре ВСУ

В армии постепенно разрушают стереотип, что преподавать могут исключительно офицеры. Стать наставником может любой, кто имеет реальный боевой опыт и склонность к педагогике.

Подать заявку могут:

рядовые солдаты;

сержантский состав;

офицеры;

ветераны и ветеранки.

Ключевую роль в том, чтобы стать инструктором, играют не звезды на погонах, а профессионализм, хорошая физическая выносливость, состояние здоровья и мотивация обучать других.

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Учебным центрам нужны не только специалисты по стрельбе.

Армия ищет экспертов по следующим направлениям:

базовая подготовка (БОВП) — основы службы и дисциплины;

тактическая медицина — спасение и помощь раненым;

инженерное дело — минирование, фортификация;

топография — работа с картами и ориентирование на местности;

тактическая и огневая подготовка — работа с оружием и выполнение задач.

Кроме того, существует отдельное элитное подразделение — специалисты, которые будут обучать будущих инструкторов.

Сколько платят инструкторам и каковы условия службы

Финансовое обеспечение зависит от должности и пройденной сертификации. В целом преподаватель может рассчитывать на сумму до 51 000 гривен. Когда же специалист пройдет все необходимые курсы и начнет работать с людьми, ему могут назначить еще до 30 000 гривен ежемесячной надбавки.

Инструкторам выдают средства защиты, обеспечивают питанием и медикаментами. Также инструкторам разрешается жить не в казарме, а снимать жилье, чтобы проводить время с семьей. Официальные военные отпуска также предоставляются по графику.

Как подать заявку, чтобы стать инструктором

Переход в учебный центр не происходит за один день или по одному рапорту. Сначала кандидат подробно описывает свой боевой путь, специализацию и мотивацию. Далее необходимо пройти собеседования, состоящие из трёх этапов бесед. Рекрутеры проверяют лидерские качества, коммуникабельность и уровень знаний.

Действующего военнослужащего отправляют в двухнедельную командировку в учебный центр. Там он погружается в процесс и доказывает свои навыки на практике.

Перевод. Если все этапы пройдены успешно, бойца переводят на должность и отправляют на профильное обучение. Ведь даже самый опытный ветеран должен научиться правильно передавать информацию.

Прежде чем готовить документы на перевод, обязательно проверьте актуальный статус на странице проекта "На опыте".

Новини.LIVE ранее сообщали, что путь любого новобранца начинается с базовой общевойсковой подготовки, которая в Сухопутных войсках длится 51 день, причем мужчины и женщины проходят её по единой программе.

Уже во время этой подготовки новобранцам начинают начислять минимальное денежное довольствие, а после завершения курса сумма выплат уже зависит от конкретной должности, условий службы и боевых задач.

При этом статус военнослужащего человек получает сразу после отправки из ТЦК. В Минобороны напомнили, что побег из части даже до принесения присяги все равно повлечет за собой уголовную ответственность за самовольное отсутствие.