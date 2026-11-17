Військовослужбовці ЗСУ. Фото: REUTERS

Бойовий досвід це надзвичайно потрібна та корисна база, але вміння пояснити, як вижити на полі бою — це окремий талант. Українським навчальним центрам гостро потрібні практики, які зможуть підготувати нові покоління бійців. Щоб залучити таких фахівців, у лютому 2026 року стартував пілотний проєкт "На досвіді". Його спільно запустили Міністерство оборони, фонд "Повернись живим", рекрутери з платформи Lobby X та Командування Сухопутних військ. Лише за перший місяць ініціатива зібрала понад чотириста заявок від охочих.

Як військовий може стати інструктором в навчальних центрах пояснили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто з військових може стати інструктором в навчальному центрі ЗСУ

У війську поступово руйнують стереотип, що викладати можуть виключно офіцери. Стати наставником може будь-хто з реальним бойовим бекграундом та хистом до педагогіки.

Подати заявку можуть:

звичайні солдати;

сержантський склад;

офіцери;

ветерани та ветеранки.

Ключову роль у тому, щоб бути інструктором грають не зірки на погонах, а професіоналізм, хороша фізична витривалість, стан здоров'я та мотивація вчити інших.

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Навчальним осередкам потрібні не лише спеціалісти зі стрільби.

Військо шукає експертів за такими напрямками:

базова підготовка (БЗВП) — основи служби та дисципліни;

тактична медицина — порятунок і допомога пораненим;

інженерна справа — мінування, фортифікації;

топографія — робота з картами та орієнтування на місцевості;

тактична та вогнева підготовка — робота зі зброєю та виконання завдань.

Крім того, є окрема елітна ланка — фахівці, які навчатимуть майбутніх інструкторів.

Скільки платять інструкторам та які умови служби

Фінансове забезпечення залежить від посади та пройденої сертифікації. Загалом викладач може розраховувати на суму до 51 000 гривень. Коли ж фахівець пройде всі необхідні курси і почне працювати з людьми, йому можуть призначити ще до 30 000 гривень щомісячної надбавки.

Інструкторам видають засоби захисту, забезпечують харчуванням та медициною. Також інструкторам дозволяється жити не в казармі, а винаймати житло, щоб проводити час із родиною. Офіційні військові відпустки також надаються за графіком.

Як подати заявку, щоб стати інструктором

Перехід у навчальний центр не відбувається за один день чи за одним рапортом. Спочатку кандидат детально розписує свій бойовий шлях, спеціалізацію та мотивацію. Далі треба пройти співбесіди, які складаються з трьох етапів розмов. Рекрутери перевіряють лідерські якості, комунікабельність та рівень знань.

Чинного військового відправляють у двотижневе відрядження до навчального центру. Там він занурюється в процес і доводить свої навички на практиці.

Переведення. Якщо всі етапи пройдені успішно, бійця переводять на посаду і відправляють на профільне навчання. Адже навіть найдосвідченіший ветеран має навчитися правильно передавати інформацію.

Перед тим, як готувати документи на переведення, обов'язково перевірте актуальний статус на сторінці проєкту "На досвіді".

Новини.LIVE раніше повідомляли, що шлях будь-якого новобранця починається з базової загальновійськової підготовки, яка в Сухопутних військах триває 51 день, причому чоловіки та жінки проходять її за єдиною програмою.

Уже під час цього навчання рекрутам починають нараховувати мінімальне грошове забезпечення, а після завершення курсу сума виплат уже залежить від конкретної посади, умов служби та бойових завдань.

При цьому статус військовослужбовця людина отримує одразу після відправки з ТЦК. У Міноборони нагадали, що втеча з частини навіть до складання присяги все одно обернеться кримінальною відповідальністю за СЗЧ.