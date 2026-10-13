Почему в Резерв+ нет данных и как работает автоматический учет призывников

Сотрудник ТЦК и СП общается с гражданином. Фото: Львовский ТЦК и СП/facebook.com/lvivobltck

Украинцы, которые никогда не становились на воинский учет, могут не найти никакой информации о себе в приложении "Резерв+". Несмотря на постановление правительства об автоматической регистрации, многим в таких случаях придется лично обращаться в военкомат. Однако правоведы предупредили о риске мгновенной мобилизации для мужчин старше 25 лет после прохождения ВЛК.

Об этом заявил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему в Резерв+ может отсутствовать информация о военнообязанном

Граждане, которые ни разу в жизни не посещали территориальные центры комплектования, сталкиваются с полным отсутствием своих данных в мобильном приложении Резерв+. Юрист Владислав Дерий объясняет, что этот электронный инструмент получает информацию исключительно из Единого государственного реестра "Оберег". Поскольку человек никогда не становился на учет, его личное дело физически не существует, соответственно, цифровая система также остается пустой.

Согласно пункту 14-3 постановления правительства № 1487, мужчин в возрасте от 25 до 60 лет должны вносить в базу дистанционно. Это происходит благодаря обмену информацией между демографическим реестром, базами данных миграционной службы и системой "Оберег" через платформу "Трембита", как того требует статья 14 профильного закона.

Однако, если цифровая интеграция по определенным причинам не сработала, украинцам приходится самостоятельно обращаться в военкомат по месту прописки или по адресу справки ВПЛ.

Читайте также:

Отсрочки на 1,5 месяца для внесения данных о себе не существует

В то же время среди населения активно распространяются слухи о якобы гарантированном государством переходном периоде для легализации статуса. Юристы категорически опровергают эту информацию. Как отмечает специалист, в законодательстве вообще отсутствует норма, которая предоставляла бы полуторамесячную отсрочку специально для оформления военно-учетных документов.

Что будет при посещении ТЦК для постановки на учет

На самом деле ход событий в здании ТЦК зависит только от возраста посетителя и наличия законных оснований для освобождения от службы. Молодых людей до 25 лет, которые не заканчивали военную кафедру и не проходили срочную службу, ставят на учет исключительно в статусе призывников. Принудительная мобилизация до достижения ими указанного возраста строго запрещена законом.

Но ситуация будет кардинально иной для мужчин, которым уже исполнилось 25 лет. После посещения ТЦК они подлежат регистрации именно как военнообязанные. Если такой гражданин не имеет права на отсрочку, его сразу направляют на прохождение военно-врачебной комиссии. При признании годным к службе мужчина рискует отправиться в армию в тот же день: ему прямо на месте вручат мобилизационное распоряжение для отправки в учебный центр.

Единственным легальным способом защититься от мгновенного призыва во время первого визита для оформления документов остается работа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Специфика сферы ОПК позволяет компаниям забронировать нового работника на 45 дней. Это время предоставляется специально для того, чтобы человек успел встать на учет и собрать все необходимые документы. Если же работник проигнорирует это требование и не обновит данные, его бронирование автоматически аннулируется, а работодатель получает законное право немедленно уволить такого сотрудника.

Новини.LIVE также сообщали, что кадровикам строго запрещено выбрасывать старые распечатки электронных военных билетов из "Резерв+". По закону распечатанный цифровой документ имеет такую же юридическую силу, как и оригинал, поэтому компании обязаны хранить в архиве даже устаревшие версии документов сотрудников не менее трех лет.

Еще одной типичной ошибкой работодателей остается нарушение процедуры при оформлении новых сотрудников. Правительственное постановление № 1487 четко требует, чтобы подпись призывника или резервиста об ознакомлении с правилами воинского учета стояла в документах непосредственно в день подписания приказа о его зачислении на должность.