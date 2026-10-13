Чому даних немає у Резерв+ і як працює автоматичний облік призовників

Працівник ТЦК та СП спілкується з громадяннином. Фото: Львівський ТЦК та СП/facebook.com/lvivobltck

Українці, які ніколи не ставали на військовий облік, можуть не знайти нічого про себе у застосунку "Резерв+". Попри постанову уряду про автоматичну реєстрацію, багатьом доведеться йти в таких випадках до військкомату особисто. Але правознавці попередили про ризик миттєвої мобілізації для чоловіків старше 25 років після проходження ВЛК.

Про це заявив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чому у Резерв+ може бути відсутня інформація про військовозобов'язаного

Громадяни, які жодного разу в житті не відвідували територіальні центри комплектування, стикаються з повною відсутністю своїх даних у мобільному застосунку "Резерв+". Юрист Владислав Дерій пояснює, що цей електронний інструмент підтягує інформацію виключно з Єдиного державного реєстру "Оберіг". Оскільки людина ніколи не ставала на облік, її особової справи фізично не існує, відповідно, цифрова система також залишається порожньою.

Згідно з пунктом 14-3 урядової постанови № 1487, чоловіків віком від 25 до 60 років мають вносити до бази дистанційно. Це відбувається завдяки інформаційному обміну між демографічним реєстром, базами міграційної служби та системою "Оберіг" через платформу "Трембіта", як того вимагає стаття 14 профільного закону.

Проте, якщо цифрова інтеграція з певних причин не спрацювала, українцям доводиться йти до військкомату за місцем прописки або за адресою довідки ВПО самостійно.

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Відстрочки на 1,5 місяці для внесення даних про себе не існує

Водночас серед населення активно ширяться чутки про нібито гарантований державою перехідний період для легалізації статусу. Правники категорично спростовують цю інформацію. Як зазначає фахівець, у законодавстві взагалі відсутня норма, яка б надавала півторамісячну відстрочку спеціально для виготовлення військово-облікових документів.

Що буде при візиті в ТЦК для постановки на облік

Насправді розвиток подій у будівлі ТЦК залежить лише від віку відвідувача та наявності законних підстав для звільнення від служби. Хлопців до 25 років, які не закінчували військову кафедру і не проходили строкову, беруть на облік виключно у статусі призовників. Примусова мобілізація до досягнення ними вказаного віку суворо заборонена законом.

Але ситуація буде кардинально інша для чоловіків, яким вже виповнилося 25 років. Після візиту до ТЦК вони підлягають реєстрації саме як військовозобов'язані. Якщо такий громадянин не має права на відстрочку, його одразу направляють на проходження військово-лікарської комісії. За умови визнання придатним, чоловік ризикує вирушити до війська того ж дня, йому просто на місці вручать мобілізаційне розпорядження для відправки до навчального центру.

Єдиним легальним способом захиститися миттєвого призову під час першого візиту для оформлення документів залишається робота на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Специфіка сфери ОПК дозволяє компаніям забронювати нового працівника на 45 днів. Цей час надається спеціально для того, щоб людина встигла стати на облік та зібрати всі необхідні папери. Якщо ж працівник проігнорує цю вимогу та не оновить дані, його бронювання автоматично анулюється, а роботодавець отримує законне право негайно звільнити такого співробітника.

Новини.LIVE інформували також, що кадровикам суворо заборонено викидати старі роздруківки електронних військових квитків із "Резерв+". За законом роздрукований цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і оригінал, тому компанії зобов'язані зберігати в архіві навіть неактуальні версії паперів працівників щонайменше три роки.

Ще однією типовою помилкою роботодавців залишається порушення процедури під час оформлення нових людей. Урядова постанова №1487 чітко вимагає, що підпис призовника чи резервіста про ознайомлення з правилами військового обліку має стояти в документах безпосередньо в день підписання наказу про його зарахування на посаду.