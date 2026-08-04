Выезд мужчины за границу для сопровождения матери жены

Проверка путешественников при выезде из Украины на КПП. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, ГПСУ

Педагог, имеющий отсрочку от призыва и не находящийся в розыске, обратился за разъяснениями относительно правил пересечения государственной границы вместе со свекровью, которая имеет II группу инвалидности и зарегистрирована с ним по одному адресу. Согласно действующему законодательству, учителя с отсрочкой имеют определенные ограничения на выезд за границу, однако существует ряд исключений, когда ему не могут отказать в пересечении границы.

Как учителю с отсрочкой выехать за границу, если нужно сопровождать тещу с инвалидностью, разъяснил юрист Андрей Брылев, передает Новини.LIVE.

Может ли учитель с отсрочкой выехать за границу в сопровождении тещи

К специалистам обратился учитель, который на законных основаниях имеет отсрочку от призыва, не находится в розыске и имеет военно-учетный документ в полном порядке. У мужчины есть теща со второй группой инвалидности, и они зарегистрированы по одному адресу, в связи с чем у него возник вопрос о возможности пересечения государственной границы при сопровождении родственницы, а также о перечне необходимых для этого документов и возможных нюансах.

Юристы разъяснили ситуацию и отметили, что отсрочка дает мужчинам право выезжать за границу в соответствии с пунктом 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года № 57. Однако для преподавателей, даже при наличии действующей отсрочки, в этом пункте сделано исключение.

Несмотря на это, в конкретном случае педагога применяется абзац 4 пункта 2-1 указанных Правил. Согласно этой норме, право на выезд за пределы Украины имеют лица, сопровождающие одного из своих родителей или родителей супруга или супруги из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы.

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Какие документы необходимо иметь при себе учителю для пропуска через границу

Для прохождения пограничного контроля, помимо загранпаспортов заявителя и матери его супруги, потребуются оригиналы или нотариально заверенные копии нескольких дополнительных документов. Необходимо предоставить доказательства родственных связей с тещей, которыми являются свидетельства о браке и рождении жены, документы, подтверждающие инвалидность женщины, а также выписки из реестра территориальной общины о регистрации места проживания мужа и тещи, которые и подтвердят факт их совместного проживания. Дополнительно следует иметь актуальный электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+».

Единственным затруднением при прохождении таможенного контроля в этой ситуации может стать невозможность документально подтвердить совместное место проживания военнообязанного и матери его жены. Если документы отсутствуют или не совпадают, возникнет необходимость в оформлении специального акта об установлении факта осуществления ухода.

Новини.LIVE освещали и другие разъяснения юристов относительно пересечения границы. Согласно действующим правилам пересечения границы в условиях военного положения, нахождение на воинском учете не ограничивает право на выезд для лиц с инвалидностью. Для этого на пункте пропуска достаточно предъявить один из трех предусмотренных законом подтверждающих документов.

Аналогичное право на выезд за пределы Украины имеют и мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей. При этом присутствие ребенка при пересечении границы не является обязательным. Юрист объяснил, что необходимо обязательно иметь при себе.