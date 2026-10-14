Третья группа инвалидности в 2026 году: полный перечень заболеваний

Постановка диагноза на ВЛК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Ликвидация МСЭК не лишила права на третью группу инвалидности. В 2026 году этот статус подтверждают новые экспертные комиссии. Такой диагноз дает законное основание для льгот и отсрочки от призыва, которую военнообязанные имеют право оформить в дальнейшем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приложение и перечень Министерства здравоохранения Украины.

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Новый формат медицинской экспертизы в 2026 году

Процесс подтверждения проблем со здоровьем в Украине претерпел коренные изменения в связи с ликвидацией медико-социальных экспертных комиссий. Несмотря на отмену старого формата МСЭК, право граждан на социальные льготы и установление третьей группы инвалидности сохраняется. Но отныне оценкой состояния пациентов занимаются специальные экспертные группы.

К этой категории традиционно относятся люди, способные полностью ухаживать за собой в быту, однако имеющие существенные ограничения в трудовой деятельности или у которых фиксируются изменения в поведении.

Перечень диагнозов и пороков для установления III группы инвалидности

Для присвоения третьей группы специалисты экспертных комиссий опираются на утвержденный перечень заболеваний, травм и анатомических дефектов.

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Основанием для присвоения официального статуса являются следующие проблемы со здоровьем:

Органы чувств и дыхания : потеря или отсутствие одного из парных органов (легкого, глаза, почки), двусторонняя глухота, снижение остроты зрения до уровня 10–30 %, полная слепота на один глаз или необратимое опущение века (птоз). Сюда же относятся потеря голоса (афония), наличие постоянной трахеостомы и стеноз гортани II–III степени.

: потеря или отсутствие одного из парных органов (легкого, глаза, почки), двусторонняя глухота, снижение остроты зрения до уровня 10–30 %, полная слепота на один глаз или необратимое опущение века (птоз). Сюда же относятся потеря голоса (афония), наличие постоянной трахеостомы и стеноз гортани II–III степени. Сердечно-сосудистые и эндокринные патологии : ишемические нарушения, инородное тело в сердце, установленный кардиостимулятор или искусственный сердечный клапан, а также сахарный диабет средней степени тяжести.

: ишемические нарушения, инородное тело в сердце, установленный кардиостимулятор или искусственный сердечный клапан, а также сахарный диабет средней степени тяжести. Последствия хирургических вмешательств: удаление желудка, двусторонняя мастэктомия, полное удаление щитовидной железы вследствие онкологического заболевания, деформация грудной клетки с дыхательной недостаточностью после удаления пяти и более ребер.

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(рост женщин до 120 см, мужчин до 130 см), а также гипофизарный нанизм, остеохондродистрофия или остеохондропатия при общем росте ниже 150 сантиметров. Неврология и травмы черепа: значительные дефекты костей черепа, параличи, наличие инородного тела в головном мозге с осложнениями в виде абсцесса или менингоэнцефалита, а также лёгкие и умеренные психические нарушения.

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: кифосколиоз IV степени или III степени с нарушением дыхания, сколиоз, некорректированные рубцы или дефекты лица, деформация челюсти или твёрдого нёба, не поддающаяся протезированию. Проблемы с конечностями и суставами: ампутации руки или кисти, культи голени, бедра или стопы, укорочение ноги на 7 сантиметров и более. Также учитывается отсутствие обоих больших пальцев на руках или трех пальцев одной руки (включая большой), выраженный парез конечностей с мышечной атрофией. Основанием служат анкилоз, сильная контрактура тазобедренного, коленного или голеностопного суставов, деформирующий артроз, вывих тазобедренного сустава с выраженным нарушением функций, несросшиеся переломы бедра или голени, ложные суставы плеча или предплечья, а также нестабильность или наличие эндопротеза.

Как происходит подтверждение диагноза при определении группы инвалидности

Чтобы легализовать своё медицинское состояние по новым правилам, гражданину необходимо соблюдать четкую последовательность действий.

Процедура установления третьей группы состоит из шести этапов:

Официальная жалоба на состояние здоровья во время визита к семейному врачу. Прохождение полного комплекса назначенных медицинских обследований. Получение результатов диагностики на руки. Подача официального заявления на установление инвалидности. Прохождение осмотра вновь сформированной экспертной комиссией. Получение документа, подтверждающего наличие третьей группы инвалидности. Оформление отсрочки в военкомате

В соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», лица с официально установленной инвалидностью имеют безусловное право на освобождение от военной службы.

Но следует помнить, что само по себе медицинское заключение не является отсрочкой, поскольку для ее вступления в силу военнообязанный должен лично обратиться в территориальный центр комплектования, где он состоит на учете.

После проверки представленных документов уполномоченное лицо ТЦК выдаст соответствующий документ об отсрочке. Согласно требованиям законодательства, в дальнейшем гражданин обязан постоянно иметь его при себе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что решение военно-врачебной комиссии не является окончательным и подлежит законному обжалованию, если медики пренебрегли предоставленными документами, отказались провести назначенные обследования или нарушили регламент процедуры.

Однако сам диагноз не гарантирует автоматического освобождения от службы, поскольку эксперты оценивают не наличие заболевания, а реальную степень нарушения функций организма, ориентируясь исключительно на данные в государственной системе eHealth. Из-за этого выписки и заключения из частных медучреждений комиссия нередко оставляет без внимания.

Уклонение от прохождения обязательного медосмотра влечет за собой прямые последствия. Информация о военнообязанном мгновенно фиксируется в базе "Оберіг", после чего материалы передаются в полицию для объявления в розыск. Требование об обязательном прохождении ВЛК распространяется не только на военнообязанных мужчин, которые до сих пор не пересмотрели отмененный статус «ограниченно годных», но и на женщин-медиков, получивших дипломы в 2025 году или позднее.