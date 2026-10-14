Третя група інвалідності у 2026 році: повний перелік захворювань

Постановка діагнозу на ВЛК. Фото: колаж Новини.LIVE

Ліквідація МСЕК не скасувала право на третю групу інвалідності. У 2026 році цей статус підтверджують нові експертні команди. Такий діагноз дає законну підставу для пільг та відстрочки від призову, яку військовозобов'язані мають право оформити надалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на додаток та перелік від Міністерства охорони здоров'я України.

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Новий формат медичної експертизи у 2026 році

Процес підтвердження проблем зі здоров'ям в Україні зазнав докорінних змін через ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Попри скасування старого формату МСЕК, право громадян на соціальні пільги та встановлення третьої групи інвалідності зберігається. Але відтепер оцінюванням стану пацієнтів займаються спеціальні експертні команди.

До цієї категорії традиційно зараховують людей, які здатні повністю доглядати за собою в побуті, проте мають суттєві обмеження у трудовій діяльності або в яких фіксуються зміни у поведінці.

Перелік діагнозів та вад для встановлення III групи інвалідності

Для призначення третьої групи фахівці експертних команд спираються на затверджений перелік захворювань, травм та анатомічних дефектів.

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Підставою для надання офіційного статусу є такі проблеми зі здоров'ям:

Органи чуття та дихання : втрата або відсутність одного з парних органів (легені, ока, нирки), двостороння глухота, зниження гостроти зору до рівня 10–30%, повна сліпота на одне око або незворотне опущення повіки (птоз). Сюди ж належать втрата голосу (афонія), наявність постійної трахеостоми та стеноз гортані II–III ступеня.

: втрата або відсутність одного з парних органів (легені, ока, нирки), двостороння глухота, зниження гостроти зору до рівня 10–30%, повна сліпота на одне око або незворотне опущення повіки (птоз). Сюди ж належать втрата голосу (афонія), наявність постійної трахеостоми та стеноз гортані II–III ступеня. Серцево-судинні та ендокринні патології : ішемічні відхилення, стороннє тіло в серці, встановлений кардіостимулятор чи штучний серцевий клапан, а також цукровий діабет середнього ступеня тяжкості.

: ішемічні відхилення, стороннє тіло в серці, встановлений кардіостимулятор чи штучний серцевий клапан, а також цукровий діабет середнього ступеня тяжкості. Наслідки хірургічних втручань: видалення шлунка, двостороння мастектомія, повне видалення щитоподібної залози внаслідок онкологічного захворювання, деформація грудної клітки з дихальною недостатністю після видалення п'яти і більше ребер.

видалення шлунка, двостороння мастектомія, повне видалення щитоподібної залози внаслідок онкологічного захворювання, деформація грудної клітки з дихальною недостатністю після видалення п'яти і більше ребер. Специфічні порушення розвитку: карликовість (зріст жінок до 120 см, чоловіків до 130 см), а також гіпофізарний нанізм, остеохондродистрофія чи остеохондропатія за умови загального зросту нижче 150 сантиметрів.

карликовість (зріст жінок до 120 см, чоловіків до 130 см), а також гіпофізарний нанізм, остеохондродистрофія чи остеохондропатія за умови загального зросту нижче 150 сантиметрів. Неврологія та травми черепа: значні дефекти кісток черепа, паралічі, наявність стороннього тіла в головному мозку з ускладненнями у вигляді абсцесу чи менінгоенцефаліту, а також легкі та помірні психічні порушення.

значні дефекти кісток черепа, паралічі, наявність стороннього тіла в головному мозку з ускладненнями у вигляді абсцесу чи менінгоенцефаліту, а також легкі та помірні психічні порушення. Патології опорно - рухового апарату : кіфосколіоз IV ступеня або III ступеня з порушенням дихання, сколіоз, некориговані рубці або дефекти обличчя, деформація щелепи чи твердого піднебіння, яка не підлягає протезуванню.

- : кіфосколіоз IV ступеня або III ступеня з порушенням дихання, сколіоз, некориговані рубці або дефекти обличчя, деформація щелепи чи твердого піднебіння, яка не підлягає протезуванню. Проблеми з кінцівками та суглобами: ампутації руки чи кисті, культі гомілки, стегна або стопи, вкорочення ноги на 7 сантиметрів і більше. Також враховується відсутність обох великих пальців на руках або трьох пальців однієї руки (включно з великим), виражений парез кінцівок із м'язовою атрофією. Підставою є анкілоз, сильна контрактура тазостегнового, колінного чи гомілковостопного суглобів, деформуючий артроз, вивих кульшового суглоба з вираженим порушенням функцій, незрощені переломи стегна чи гомілки, хибні суглоби плеча або передпліччя, а також нестабільність чи наявність ендопротеза.

Як відбувається підтвердження діагнозу під час встановлення групи інвалідності

Аби легалізувати свій медичний стан за новими правилами, громадянину необхідно дотримуватися чіткої послідовності.

Процедура встановлення третьої групи складається з шести кроків:

Офіційна скарга на стан здоров'я під час візиту до сімейного лікаря. Проходження повного комплексу призначених медичних досліджень. Отримання результатів діагностики на руки. Подання офіційної заявки на встановлення інвалідності. Проходження огляду новоствореною експертною командою. Отримання документа, що підтверджує наявність третьої групи інвалідності. Оформлення відстрочки у військкоматі

Відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи з офіційно встановленою інвалідністю мають беззаперечне право на звільнення від військової служби.

Але варто пам'ятати, що сам по собі медичний висновок не є відстрочкою, бо для її дії військовозобов'язаний повинен особисто звернутися до територіального центру комплектування, де він перебуває на обліку.

Після перевірки наданих документів уповноважена особа ТЦК видасть відповідний документ про відстрочку. Згідно з вимогами законодавства, надалі його громадянин зобов'язаний постійно носити при собі.

Раніше Новини.LIVE інформували, що рішення військово-лікарської комісії не є беззаперечним і підлягає законному оскарженню, якщо медики знехтували наданими документами, відмовилися провести призначені обстеження чи порушили регламент процедури.

Проте сам діагноз не гарантує автоматичного звільнення від служби, оскільки експерти оцінюють не наявність захворювання, а реальний ступінь порушення функцій організму, орієнтуючись виключно на дані в державній системі eHealth. Через це виписки та висновки з приватних медзакладів комісії нерідко залишають без уваги.

Ухилення від проходження обов'язкового медогляду має прямі наслідки. Інформація про військовозобов'язаного миттєво фіксується в базі "Оберіг", після чого матеріали передаються поліції для оголошення в розшук. Вимога щодо безумовного проходження ВЛК поширюється не лише на військовозобов'язаних чоловіків, які досі не переглянули скасований статус "обмежено придатних", а й на жінок-медикинь, які отримали дипломи у 2025 році або пізніше.