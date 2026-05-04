Кандидатов на военную кафедру могут не допустить к обучению после ВВК

Процесс ВВК. Фото: sud.ua

Поступление на военную кафедру возможно только после прохождения военно-врачебной комиссии. ВВК может признать гражданина непригодным к обучению на военной кафедре. Но это не означает автоматическое исключение с воинского учета в целом.

ВВК и результаты комиссии

Одним из основных элементов воинского учета в Украине является военно-врачебная комиссия. Этот элемент нужен и во время действия военного положения, для эффективного проведения военно-врачебной комиссии.

Военно-врачебная комиссия устанавливает уровень пригодности военнообязанного к военной службе. В разных случаях гражданину по итогам ВВК присваивается соответствующий статус.

Это может быть как годный к военной службе, так и непригодный. Пригодность также отличается, потому что существует отдельный статус "годенк службе в ТЦК, ВУЗах, частях обеспечения и т.д.", то есть тыловых подразделений ВСУ.

Заключение ВВК может закрыть путь на военную кафедру

К юристам обратился гражданин, который планирует поступить на обучение на военной кафедре. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить военно-врачебную комиссию, есть ли какие-то особенности этого процесса и могут ли ему запретить обучение на военной кафедре по результатам ВВК.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, комментируя эту ситуацию: "Положение о ВВК не предусматривает отдельных условий прохождения комиссии при зачислении на обучение на военную кафедру. Поэтому Вы проходите ВВК по тем правилам, которые в целом предусмотрены для военнообязанных".

Относительно результатов ВВК, то здесь, отметил Айвазян, ситуация следующая: "Если ВВК по направлению военной кафедры фактически установила лишь то, что лицо "непригодно к обучению по программе подготовки офицеров запаса" или "непригодно к военной подготовке", такой вывод сам по себе является основанием для отказа в допуске на военную кафедру, но не означает автоматического исключения с воинского учета. В таком случае предмет оценки ограничен именно пригодностью к конкретной форме подготовки".

Граждане с инвалидностью не подлежат мобилизации в особый период. Но если процесс оформления инвалидности не завершен, а ВВК признает гражданина пригодным к службе в тыловых частях, он будет мобилизован. Поэтому сначала нужно оформить инвалидность, а потом идти на военно-врачебную комиссию.

Военнослужащий после ранения имеет право на военно-врачебную комиссию. Если же ВВК занизила тяжесть ранения военнослужащего, он может обжаловать это заключение. Юристы объяснили, как именно это можно сделать.