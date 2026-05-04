Кандидатів на військову кафедру можуть не допустити до навчання після ВЛК

Вступ на військову кафедру можливий тільки після проходження військово-лікарської комісії. ВЛК може визнати громадянина непридатним до навчання на військовій кафедрі. Але це не означає автоматичне виключення з військового обліку загалом.

ВЛК та результати комісії

Одним із основних елементів військового обліку в Україні є військово-лікарська комісія. Цей елемент потрібен і під час дії воєнного стану, для ефективного проведення військово-лікарської комісії.

Військово-лікарська комісія встановлює рівень придатності військовозобов’язаного до військової служби. У різних випадках громадянину за підсумками ВЛК присвоюється відповідний статус.

Це може бути як придатний до військової служби, так і непридатний. Придатність також відрізняється, бо існує окремий статус "придатний до служби у ТЦК, ВВНЗ, частинах забезпечення тощо", тобто тилових підрозділів ЗСУ.

Висновок ВЛК може закрити шлях на військову кафедру

До юристів звернувся громадянин, який планує вступити на навчання на військовій кафедрі. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому проходити військово-лікарську комісію, чи є якісь особливості цього процесу і чи можуть йому заборонити навчання на військовій кафедрі за результатами ВЛК.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Положення про ВЛК не передбачає окремих умов проходження комісії при зарахуванні на навчання на військову кафедру. Тому Ви проходите ВЛК за тими правилами, які загально передбачені для військовозобов'язаних".

Щодо результатів ВЛК, то тут, зазначив Айвазян, ситуація є наступною: "Якщо ВЛК за направленням військової кафедри фактично встановила лише те, що особа "непридатна до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу" або "непридатна до військової підготовки", такий висновок сам по собі є підставою для відмови у допуску до військової кафедри, але не означає автоматичного виключення з військового обліку. У такому випадку предмет оцінки обмежений саме придатністю до конкретної форми підготовки".

Громадяни з інвалідністю не підлягають мобілізації в особливий період. Але якщо процес оформлення інвалідності не завершений, а ВЛК визнає громадянина придатним до служби у тилових частинах, він буде мобілізований. Тож спочатку потрібно оформити інвалідність, а потім іти на військово-лікарську комісію.

Військовослужбовець після поранення має право на військово-лікарську комісію. Якщо ж ВЛК занизила тяжкість поранення військовослужбовця, він може оскаржити цей висновок. Юристи пояснили, як саме це можна зробити.