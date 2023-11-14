Чего не могут делать ТЦК и СП во время мобилизации – 10 самых популярных мифов

Какие права обладают ТЦК и СП во время мобилизации. Фото: google.com

Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Сотрудник Полтавского ТЦК и СП развеял устоявшиеся в обществе стереотипы по призыву украинцев в армию.

ТОП-10 мифов о вручении повесток прокомментировал изданию "Телеграф" представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин.

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Миф 1. Вручение повестки должны зафиксировать два свидетеля

Уведомлять граждан о необходимости прибыть в ТЦК и СП, а также обеспечить их своевременное прибытие по этому вызову, обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности по распоряжению ТЦК и СП. Гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. А вот относительно двух свидетелей или видеофиксации процесса оповещения ни в каких официальных документах речь не идет.

Миф 2. ТЦК и СП — это частная контора, не имеющая права мобилизовывать граждан

То, что ТЦК — это не ВСУ, а частная контора — самая большая чушь, которая гуляет по просторам интернета. За нее чаще всего хватаются уклоняющиеся. Часто ссылаются на то, что код ЕГРПОУ не такой, что где-то не там он зарегистрирован. Постановлением Кабмина утверждено Положение о ТЦК и СП, в статье 1 которого четко определено, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинского долга и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Само постановление предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". То есть ТЦК как орган военного управления является составной частью ВСУ. ТЦК как "частная структура" — присутствуют только в головах тех, кто боится защищать свою страну и ждет прихода окупантов к себе домой

Миф 3. ТЦК и СП могут призывать граждан только в состав самих ТЦК

В ст. 8 положения о ТЦК и СП указано, что задача этого органа — "подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов". Статья 9 указывает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в соответствии с возложенными на них задачами, осуществляют меры оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на военном учете). То есть, во время продолжающейся мобилизации ТЦК выполняют мобилизационные задания и комплектуют те подразделения, которые определены.

Миф 4. Выписанная на колене повестка не действительна

Неважно, где и каким образом она выписана. Она может быть вручена как по месту жительства, так и по месту работы, так и на блокпосту, и где угодно в населенном пункте. Правда, повестки могут выписать не только в ТЦК и СП, но и в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК и СП. Если повестка полностью заполнена, в частности содержит фамилию, имя, отчество военнообязанного гражданина, которому она вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью, — она точно является действительной . И если она заполнена правильно, то обжаловать ее нет смысла.

Миф 5. Если данные военнообязанного вносили в частично заполненный бланк, то от повестки можно отказаться

Тоже неправда. Образец повестки содержит информацию, но нигде не сказано, что его нужно заполнять от руки на месте или весь он должен быть напечатан. Для ускорения процедуры часть данных может быть записана в бланк повестки заранее. Скажем, название ТЦК и СП или его отдела, от которого ведется оповещение, и куда вызывается гражданин для уточнения военно-учетных данных, могут печатать вместе с самим бланком.

То же касается должности, воинского звания и фамилии начальника ТЦК. Также логично вписать номер и дату распоряжения начальника ТЦК, согласно которому осуществляется уведомление, в помещении ТЦК и СП. Повестка вручается уполномоченным лицом, назначаемым приказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходит с печатью в кармане, чтобы вручить кому-нибудь повестку.

Миф 6. От повестки можно отказаться, если некоторые данные вносили в нее в отсутствие получателя

Это вообще абсурд, ведь как минимум существует адресное оповещение военнообязанных. То есть у ТЦК и СП есть информация о человеке, который состоит на учете, в частности — адрес. Вся информация в повестку вписывается в помещении ТЦК и СП, а затем его представитель едет по указанному адресу и извещает гражданина в письменном виде, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения своих военно-учетных данных.

Миф 7. Работники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у граждан, следовательно, вручение ими повесток незаконно

Это не так. Приказом военного коменданта определен перечень лиц, имеющих право проверку документов во время патрулирования. Такая задача возлагается на сотрудников СБУ, полиции, ВСУ. Соответственно, ТЦК и СП как орган военного управления и структурное подразделение ВСУ также привлекаются к патрулированию с правом проверять документы у граждан.

Миф 8. Если военнослужащие ТЦК и СП остановили автомобиль или заблокировали и требуют взять повестку, то нужно снимать на видеокамеру все происходящее на дороге и вызвать Нацполицию

На блокпоста ваш автомобиль имеют право останавливать те лица, которые выполняют там свои обязанности и которые определены приказом коменданта гарнизона. Если автомобиль остановили на блокпосту, проверяют ваши документы, груз, транспортное средство, вручают повестку, снимать этот процесс на видеокамеру категорически запрещено. Можно разве что попросить показать документы, но вежливо, без грубости, чтобы не спровоцировать ответную грубость.

Миф 9. Повестки можно игнорировать, потому что за это не будет ответственности

В действительности согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, выписывается протокол, выносится админпостановление и с правонарушителя взимается штраф. За повторное правонарушение может быть возбуждено уголовное производство по статье 337 Уголовного кодекса Украины. Ею предусмотрен штраф от 3400 до 8500 гривен или год исправительных работ. А за игнорирование мобилизационного распоряжения (часто его называют "боевой повесткой"), согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено от трех до пяти лет лишения свободы.

Миф 10. Суды не применяют норму уголовного права по уклонению

Да, сейчас судьи выносят преимущественно условные наказания сроком 1-2 года, так как во время заседания подсудимые обычно раскаиваются в совершенном правонарушении. Но в то же время во Львове, насколько я помню, военнообязанного лишили свободы на три года за игнорирование мобилизационного распоряжения. И очень важно понимать, что уголовное наказание в виде условного срока (как и штрафа) не освобождает граждан от дальнейшего исполнения своей воинской обязанности. То есть, они и дальше подлежат мобилизации.

Но теперь за уклонение от нее гражданин сразу отправится за решетку. Даже без повторного возбуждения уголовного производства, поскольку такие граждане становятся на учет в органах пробации. И именно эти органы вносят в суд представление с просьбой отменить освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком и направление мужчины для отбывания назначенного ему наказания. То есть гражданин может сразу выполнить свою конституционную и гражданскую обязанность, а может сначала отбыть наказание, а затем все равно его выполнить.

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