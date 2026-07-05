Когда информация о непригодности появится в реестре "Оберіг" и приложении "Резерв+"

Ввод информации о ВВК в систему, приложение "Резерв+". Фото: "АрміяInform", Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Гражданин, признанный военно-врачебной комиссией негодным, должен получить специальный документ, оформленный в ВВК более высокого уровня. Таким документом является свидетельство о болезни. Только после утверждения справки о болезни данные о негодности будут внесены в реестр «Оберег».

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Негодность к военной службе и заключение ВВК

Всеобщей мобилизацией в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Но для того, чтобы мобилизовать гражданина, им нужен один документ.

Этим документом является заключение военно-врачебной комиссии. В заключении ВВК должно быть указано, что гражданин признан годным к военной службе.

Также гражданина могут признать непригодным к службе в ВСУ. Для этого должен быть утвержден другой документ, свидетельство о болезни. Его утверждают в региональных ВВК.

Требуются решения ВВК более высокого уровня

К юристам обратился гражданин, который на первичной ВВК был признан негодным к военной службе. Мужчина поинтересовался, когда информация о его негодности появится в реестре "Оберіг" и в приложении "Резерв+".

Юрист Сергей Богун, комментируя эту ситуацию, отметил: "Процесс обновления данных в приложении "Резерв+" и системе "Оберіг" начнётся только после того, как региональная ВВК окончательно утвердит постановление о негодности. Поскольку постановление о непригодности к военной службе с исключением из учета по закону не вступает в силу без визы вышестоящей инстанции, никаких "промежуточных" статусов в системе не появится".

Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул: "Статус не изменится автоматически. Вам сначала нужно обратиться в областную ВВК, чтобы вам выдали на руки промежуточный документ "Свидетельство о болезни". А затем нужно обратиться в ваш РТЦК, чтобы они внесли решение о вашей негодности в реестр "Оберіг" (из которого "Резерв+" получает информацию)".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в формулировках документов ВВК о непригодности произошли изменения.

Непригодных к военной службе исключают из воинского учета. В документе, необходимом для исключения, свидетельстве о болезни, произошли изменения. Из этого документа исчезла формулировка "с исключением из воинского учета".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как долго сохраняет силу заключение ВВК о непригодности.

Различные заключения военно-врачебных комиссий имеют разный срок действия. В частности, заключение о непригодности к военной службе имеет особые условия.