Данные в реестре Оберіг - кто отвечает за внесение заключения ВВК в реестры

Приложение "Резерв+", где отображается информация из реестра "Оберіг". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Территориальный центр комплектования имеет обязанности по внесению данных военно-врачебной комиссии в реестр "Оберіг". Если это не было сделано, гражданин может направить в ТЦК письмо с напоминанием.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Реестр "Оберіг" и обязанности ТЦК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Одним из основных элементов этого процесса является военно-врачебная комиссия, которая предоставляет возможность определить состояние пригодности граждан к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который пожаловался, что он прошел ВВК несколько месяцев назад, но в реестре "Оберіг" до сих пор нет информации об этом.

"Это обязанность ТЦК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян, кто должен вносить данные с выводами ВВК в реестр "Оберіг".

Что должен сделать гражданин, чтобы данные были внесены в реестр "Оберіг"

Юрист объяснил, что гражданин может сделать в такой ситуации.

"Вам необходимо направить в ТЦК заявление о внесении корректных данных о пройденной ВВК в реестр", — отметил Айвазян.

Адвокат добавил, что можно направить такое заявление Укрпочтой, заказным письмом.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли ВВК вносить выводы в электронную систему без реальных осмотров военнообязанных.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если данные о ВВК внесены в реестры, но не подтянулись в приложении "Резерв+".