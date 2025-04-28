Данные в реестре Оберіг - кто отвечает за внесение заключения ВВК в реестры

Заключение ВВК не внесли в "Оберіг" — кто должен это делать
Территориальный центр комплектования имеет обязанности по внесению данных военно-врачебной комиссии в реестр "Оберіг". Если это не было сделано, гражданин может направить в ТЦК письмо с напоминанием.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Реестр "Оберіг" и обязанности ТЦК
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Одним из основных элементов этого процесса является военно-врачебная комиссия, которая предоставляет возможность определить состояние пригодности граждан к военной службе.
К юристам обратился гражданин, который пожаловался, что он прошел ВВК несколько месяцев назад, но в реестре "Оберіг" до сих пор нет информации об этом.
"Это обязанность ТЦК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян, кто должен вносить данные с выводами ВВК в реестр "Оберіг".
Что должен сделать гражданин, чтобы данные были внесены в реестр "Оберіг"
Юрист объяснил, что гражданин может сделать в такой ситуации.
"Вам необходимо направить в ТЦК заявление о внесении корректных данных о пройденной ВВК в реестр", — отметил Айвазян.
Адвокат добавил, что можно направить такое заявление Укрпочтой, заказным письмом.
Напомним, мы ранее писали о том, может ли ВВК вносить выводы в электронную систему без реальных осмотров военнообязанных.
Добавим, мы сообщали о том, что делать, если данные о ВВК внесены в реестры, но не подтянулись в приложении "Резерв+".
Читайте Новини.LIVE!