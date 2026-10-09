Военный учет при приеме на работу: когда нужно предоставлять правила для подписи

Регистрация и проверка документов сотрудником ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинский бизнес часто допускает ошибки при найме призывников и резервистов. Согласно постановлению правительства № 1487, подпись работника об ознакомлении с правилами воинского учета должна появиться в документах именно в день утверждения приказа о его приеме на должность.

Это четко указано в постановлении Кабмина № 1487, сообщает Новини.LIVE.

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Жесткие сроки кадрового оформления и воинский учет

Компании, нанимающие на работу военнообязанных граждан или резервистов, должны строго соблюдать сроки информирования персонала. Ключевым требованием законодательства является правильное документальное фиксирование факта ознакомления нового сотрудника с правилами воинского учета. Эта процедура должна происходить одновременно с утверждением базовых кадровых документов.

Официальный регламент взаимодействия работодателя и призывника утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487. В пункте 34 этого документа указано, что доведение правил учета до сведения нового сотрудника осуществляется исключительно под его личную подпись.

Это означает, что человек должен расписаться в соответствующих реестрах или бланках непосредственно в тот же день, когда он знакомится со своим приказом о принятии на должность. Никаких отсрочек для этой процедуры нормативный акт не предусматривает.

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На практике кадровые службы часто допускают системную ошибку, откладывая эти нюансы до момента фактического выхода человека на рабочее место. Однако оформление подписи в первый рабочий день является прямым нарушением правил ведения воинского учета на предприятии.

Контролирующие органы трактуют такую задержку как ознакомление работника с правилами уже после факта его приема на работу, то есть позже установленного государством срока. Это автоматически становится основанием для фиксации нарушения и наложения соответствующих санкций на компанию.

Новини.LIVE сообщали, что хотя закон прямо не обязывает все компании издавать отдельный приказ о состоянии воинского учета, инспекторы ТЦК во время проверок настаивают на его наличии. Чтобы предотвратить спорные ситуации и претензии со стороны проверяющих, юристы и кадровики советуют всем предприятиям ежегодно до 1 февраля издавать такой внутренний документ.

Что касается плана работы по воинскому учету, то требования утверждать его до 1 декабря вообще необоснованны. На данный момент этот документ не предусмотрен Порядком № 1487. Законодательство не устанавливает никаких сроков для его составления, а значит, его отсутствие в компании не может служить законным основанием для наложения административных штрафов.