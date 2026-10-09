Военный учет при приеме на работу: когда нужно предоставлять правила для подписи

Когда знакомить новичка на работе с правилами воинского учета
Украинский бизнес часто допускает ошибки при найме призывников и резервистов. Согласно постановлению правительства № 1487, подпись работника об ознакомлении с правилами воинского учета должна появиться в документах именно в день утверждения приказа о его приеме на должность.
Это четко указано в постановлении Кабмина № 1487, сообщает Новини.LIVE.
Жесткие сроки кадрового оформления и воинский учет
Компании, нанимающие на работу военнообязанных граждан или резервистов, должны строго соблюдать сроки информирования персонала. Ключевым требованием законодательства является правильное документальное фиксирование факта ознакомления нового сотрудника с правилами воинского учета. Эта процедура должна происходить одновременно с утверждением базовых кадровых документов.
Официальный регламент взаимодействия работодателя и призывника утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487. В пункте 34 этого документа указано, что доведение правил учета до сведения нового сотрудника осуществляется исключительно под его личную подпись.
Это означает, что человек должен расписаться в соответствующих реестрах или бланках непосредственно в тот же день, когда он знакомится со своим приказом о принятии на должность. Никаких отсрочек для этой процедуры нормативный акт не предусматривает.
На практике кадровые службы часто допускают системную ошибку, откладывая эти нюансы до момента фактического выхода человека на рабочее место. Однако оформление подписи в первый рабочий день является прямым нарушением правил ведения воинского учета на предприятии.
Контролирующие органы трактуют такую задержку как ознакомление работника с правилами уже после факта его приема на работу, то есть позже установленного государством срока. Это автоматически становится основанием для фиксации нарушения и наложения соответствующих санкций на компанию.
Новини.LIVE сообщали, что хотя закон прямо не обязывает все компании издавать отдельный приказ о состоянии воинского учета, инспекторы ТЦК во время проверок настаивают на его наличии. Чтобы предотвратить спорные ситуации и претензии со стороны проверяющих, юристы и кадровики советуют всем предприятиям ежегодно до 1 февраля издавать такой внутренний документ.
Что касается плана работы по воинскому учету, то требования утверждать его до 1 декабря вообще необоснованны. На данный момент этот документ не предусмотрен Порядком № 1487. Законодательство не устанавливает никаких сроков для его составления, а значит, его отсутствие в компании не может служить законным основанием для наложения административных штрафов.