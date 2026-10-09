Військовий облік при наймі: коли давати правила на підпис

Взяття на облік та перевірка документів працівником ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

Український бізнес часто припускається помилок при найнятті призовників та резервістів. Згідно з урядовою постановою №1487, підпис працівника про ознайомлення з правилами військового обліку має з'явитися в документах саме в день затвердження наказу про його прийняття на посаду.

Це чітко вказано у постанові Кабміну №1487, передає Новини.LIVE.

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Жорсткі строки кадрового оформлення та військовий облік

Компанії, які наймають на роботу військовозобов'язаних громадян або резервістів, повинні суворо дотримуватися дедлайнів щодо інформування персоналу. Ключовою вимогою законодавства є правильне документальне фіксування факту ознайомлення новачка з правилами військового обліку. Ця процедура має відбуватися одночасно із затвердженням базових кадрових документів.

Офіційний регламент взаємодії роботодавця та призовника затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487. У пункті 34 цього документа вказано, що доведення правил обліку до нового співробітника здійснюється виключно під його особистий підпис.

Це означає, що людина має розписатися у відповідних реєстрах чи бланках безпосередньо в той самий день, коли вона ознайомлюється зі своїм наказом про прийняття на посаду. Жодних відстрочок для цієї процедури нормативний акт не передбачає.

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На практиці кадрові служби часто роблять системну помилку, відкладаючи ці нюанси до моменту фактичного виходу людини на робоче місце. Однак оформлення підпису в перший робочий день є прямим порушенням правил ведення військового обліку на підприємстві.

Контролюючі органи трактують таку затримку, що працівника ознайомили з правилами вже після факту його прийняття на роботу, тобто пізніше встановленого державою строку. Це автоматично стає підставою для фіксації порушення та накладання відповідних санкцій на компанію.

Новини.LIVE інформували, що хоча закон прямо не змушує всі компанії видавати окремий наказ про стан військового обліку, інспектори ТЦК під час інспекцій наполягають на його наявності. Аби запобігти спірним ситуаціям та претензіям із боку перевіряльників, правники й кадровики радять усім підприємствам щорічно до 1 лютого видавати такий внутрішній документ.

Щодо плану роботи з військового обліку, то вимоги затверджувати його до 1 грудня взагалі безпідставні. Наразі цей документ не передбачений Порядком № 1487. Законодавство не встановлює жодних строків для його створення, а отже, його відсутність у компанії не може слугувати законною підставою для виписування адміністративних штрафів.