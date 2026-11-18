Мобилизованный мужчина. Фото: 24-я ОМБр

В Украине не будут снижать мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. В армию по-прежнему будут призывать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Хотя пожилых украинцев сейчас призывают реже из-за их физического состояния, закон не освобождает их от службы автоматически.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

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Народный депутат высказался по поводу слухов об изменении призывного возраста в Украине

Призывной возраст в Украине остается на уровне от 25 до 60 лет, и в ближайшее время эти правила пересматривать не будут. Депутаты не регистрировали никаких законопроектов, которые бы расширяли или сужали этот диапазон.

Как рассказал Федор Вениславский, эта тема вообще не стоит на повестке дня Верховной Рады.

"На данный момент никаких законодательных предложений или инициатив по увеличению или снижению мобилизационного возраста военнообязанных граждан Украины нет. Стандартный диапазон остается неизменным — 25–60 лет", — пояснил он.

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Хотя в обществе часто говорят о необходимости призывать молодежь, до реальных голосований дело не дойдет. Парламентарий уверен, что идеи отправлять в армию ребят, которым едва исполнилось 18 или 20 лет, просто провалятся в зале и не найдут поддержки.

"Сейчас комитет не рассматривает даже предложений об уменьшении или увеличении мобилизационного возраста. Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его с 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент у них не было бы", — отметил Вениславский.

Что ждет призывников после 50 лет

В то же время, как уверяет Федор Вениславский, мужчин, которым исполнилось 50 или 55 лет, сейчас забирают в армию гораздо реже. Главнокомандующий, Генштаб и Минобороны ищут прежде всего людей, способных выдерживать безумные физические нагрузки на передовой. Однако закон есть закон, поэтому почтенный возраст не означает защиту от повестки.

"Не стоит надеяться, что в 50 или 55 лет гражданина Украины не мобилизуют", — предупредил политик.

Следовательно, если человек в этом возрасте здоров и может выполнять боевые задачи, его мобилизуют.

Мужчины массово становятся студентами ради отсрочки

Еще одна острая проблема, на которую указал Вениславский, — это мужчины старше 30 лет, которые вдруг массово захотели учиться. Если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, количество студентов и учащихся профтехучилищ в возрасте от 25 до 60 лет взлетело до небес. Все они легально получают отсрочку от службы.

Вениславский признает, что собрать голоса за ограничение этой схемы крайне сложно из-за страха депутатов потерять рейтинги.

"В то же время это законное основание для получения отсрочки от призыва. Когда мы только обсуждали эти вопросы в парламенте, некоторые коллеги говорили, что нельзя так обращаться с "детьми", которым 25–45 лет, потому что это негативно повлияет на их морально-психологическое состояние. К сожалению, в парламенте преобладает популизм", — рассказал народный депутат.

Новини.LIVE сообщали, что ранее Кабмин уже менял подходы к защите работников от мобилизации, и в конце октября правительство создало специальный координационный центр для надзора за этой сферой и ограничило квоту для оборонных и энергетических предприятий на уровне 95%, причем в эту долю стали включать и многодетных родителей и опекунов, которые уже имеют отсрочку.

Сейчас правительство приступило к пересмотру и самих критериев критичности, чтобы положить конец злоупотреблениям этим статусом. Как пояснил народный депутат Федор Вениславский, новые требования не должны одинаково ударить по всему бизнесу, ведь часть компаний напрямую поддерживает экономику и оборонное производство, поэтому принятые правила при необходимости могут быть скорректированы в дальнейшем.