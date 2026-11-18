Мобілізований чоловік. Фото: 24 ОМБр

В Україні не будуть знижувати мобілізаційний вік до 18 чи 20 років. До війська й надалі забиратимуть чоловіків від 25 до 60 років. Хоча старших українців зараз призивають рідше через їхній фізичний стан, закон не звільняє їх від служби автоматично.

Про це заявив нардеп Федір Веніславський у інтерв'ю для "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Нардеп зробив заяву щодо чуток про зміну мобілізаційного віку в Україні

Призовний вік в Україні залишається на рівні від 25 до 60 років, і найближчим часом цих правил не переписуватимуть. Депутати не реєстрували жодних законопроєктів, які б розширювали або звужували цей діапазон.

Як розповів Федір Веніславський, ця тема взагалі не стоїть на порядку денному Верховної Ради.

"Наразі жодних законодавчих пропозицій чи ініціатив щодо збільшення чи зниження мобілізаційного віку військовозобов'язаних громадян України немає. Стандартний діапазон залишається незмінним — 25-60 років", — пояснив він.

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Молодь до 25 років на фронт не відправлятимуть

Хоча у суспільстві часто говорять про необхідність призивати молодь, до реальних голосувань справа не дійде. Парламентар певен, що ідеї відправляти в армію хлопців, яким ледь виповнилося 18 чи 20 років, просто проваляться в залі і не знайдуть підтримки.

"Наразі комітет не розглядає навіть ідей щодо зменшення чи збільшення мобілізаційного віку. Думаю, навіть якби з'явилися ініціативи знизити його з 25 до 20, 22 чи 18 років, шансів пройти через парламент вони не мали б", — зазначив Веніславський.

Що чекає на призовників після 50 років

Водночас, як запевняє Федір Веніславський, чоловіків, яким виповнилося 50 чи 55 років, зараз забирають до війська набагато рідше. Головнокомандувач, Генштаб та Міноборони шукають насамперед людей, здатних витримувати шалені фізичні навантаження на передовій. Проте закон є закон, тому поважний вік не дорівнює захисту від повістки.

"Сподіватися, що у 50 чи 55 років громадянина України не мобілізують, не варто", — попередив політик.

Відтак, якщо людина у цьому віці здорова і може виконувати бойові завдання, її мобілізують.

Чоловіки масово стають студентами заради відстрочки

Ще одна гостра проблема, яку окреслив Веніславський — це чоловіки віком старше 30 років, які раптом масово захотіли вчитися. Якщо порівнювати з часами до повномасштабного вторгнення, кількість студентів та учнів профтехучилищ віком від 25 до 60 років злетіла до небес. Усі вони легально отримують відстрочку від служби.

Веніславський зізнається, що зібрати голоси за обмеження цієї схеми вкрай важко через страх депутатів втратити рейтинги.

"Водночас це законна підстава для отримання відстрочки від призову. Коли ми лише дискутували ці питання в парламенті, окремі колеги говорили, що не можна так поводитися з "дітьми", яким 25-45 років, бо це негативно вплине на їхній морально-психологічний стан. На жаль, популізм у парламенті превалює", — розповів народний депутат.

Новини.LIVE повідомляли, що раніше Кабмін уже змінював підходи до захисту працівників від мобілізації і наприкінці жовтня уряд створив спеціальний координаційний центр для нагляду за цією сферою та обмежив квоту для оборонних і енергетичних підприємств на рівні 95%, причому до цієї частки почали рахувати й багатодітних батьків та опікунів, які вже мають відстрочку.

Зараз уряд взявся переглядати й самі критерії критичності, щоб припинити зловживання цим статусом. Як пояснив народний депутат Федір Веніславський, нові вимоги не повинні однаково вдарити по всьому бізнесу, адже частина компаній безпосередньо тримає економіку та оборонне виробництво, тому ухвалені правила за потреби можуть редагуватий надалі.