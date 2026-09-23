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Главная Мобилизация Кого из граждан с 1 октября мобилизуют первыми: список

Кого из граждан с 1 октября мобилизуют первыми: список

Ua ru
23 сентября 2026 20:00
Мобилизация в октябре 2026: кто получит повестки
Военнослужащий ВСУ в Краматорске. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

С 1 октября действующий порядок призыва не претерпевает изменений, поэтому вызовы будут получать военнообязанные в возрасте 18–60 лет без отсрочки или бронирования. В то же время граждане старше 60 лет могут служить исключительно добровольно, заключив контракт на небоевые должности с предварительного согласия командира части.

Новини.LIVE объяснит, кому придет повестка с 1 октября и будет ли мобилизация женщин.

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Неизменные правила и категории призыва

В следующем месяце процесс пополнения рядов Вооруженных Сил Украины будет продолжаться по привычному сценарию. Никаких законодательных изменений по призыву с 1 октября не произошло. Поэтому ТЦК и СП будут выписывать повестки тем военнообязанным, которые не имеют официального бронирования или законных оснований для отсрочки.

Кто подлежит мобилизации с 1 октября

В армию будут забирать сразу несколько категорий граждан. Прежде всего речь идет о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет, даже если у них нет ни одного военного опыта. Кроме того, мобилизации подлежат лица в возрасте 18–60 лет, за плечами которых есть армейская служба или законченное военное образование.

Также вызовы получат те, кого ранее сняли с учета, но после повторной военно-врачебной комиссии сочли годными. Это же правило касается и граждан с прежним статусом "ограниченно пригодных".

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Служба по контракту после 60 лет

Для мужчин, которым уже исполнилось 60 лет, дверь в армию не закрыта, однако действуют другие правила. Они могут одеть форму исключительно по собственной инициативе, подписав контракт . Государство предлагает таким добровольцам служить только на небоевых должностях .

Чтобы присоединиться к войску, престарелому возрасту придется пройти медкомиссию и получить положительное заключение ВЛК о пригодности к службе. Обязательным условием является наличие официального письменного согласия от командира той воинской части, куда планирует устроиться мужчина.

Добровольный призыв для женщин

Все перечисленные требования по мобилизации и прохождению службы продолжают действовать исключительно для мужчин в Украине. Для украинок призыв в армию и в дальнейшем остается чисто добровольным решением.

Новини.LIVE писали о том, что командиры не имеют права прерывать стационарную реабилитацию военного приказами о возвращении в подразделение, если врачи настаивают на непрерывном восстановлении. Чтобы законно продолжить курс лечения без прохождения новых ВЛК, бойцу достаточно предоставить полный пакет надлежащих медицинских выписок и справок от здравоохранения.

Украинцы, давно и вполне законно выехавшие за границу, иногда неожиданно попадают в базы розыска за неявку на медкомиссию . Юристы предупреждают, что обычная уплата штрафа в "Резерв+" не снимает требований ТЦК по обязательному медосмотру, поэтому визит в Украину может закончиться блокировкой выезда обратно в Европу.

Мужчины, ранее исключившиеся из военного учета из-за судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, не подлежат повторному учету и мобилизации в 2026 году. Согласно прежней редакции закона о военной службе, этот статус отменен безвозвратно.

ВСУ октябрь военный учет мобилизация военнообязанные
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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