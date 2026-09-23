Мобілізація у жовтні 2026 року: хто отримає повістки

Військовослужбовець ЗСУ в Краматорську. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

З 1 жовтня чинний порядок призову не зазнає змін, тож виклики отримуватимуть військовозобов'язані віком 18–60 років без відстрочки чи бронювання. Водночас громадяни старше 60 років можуть служити виключно добровільно, уклавши контракт на небойові посади за попередньої згоди командира частини.

Новини.LIVE пояснить, кому прийде повістка з 1 жовтня та чи буде мобілізація жінок.

Реклама

Незмінні правила та категорії для призову

Наступного місяця процес поповнення лав Збройних Сил України триватиме за звичним сценарієм. Жодних законодавчих змін щодо призову з 1 жовтня не відбулося. Тож ТЦК та СП і надалі виписуватимуть повістки тим військовозобов'язаним, які не мають офіційного бронювання або законних підстав для відстрочки.

Хто підлягає мобілізації з 1 жовтня

До армії забиратимуть одразу кілька категорій громадян. Передусім ідеться про чоловіків віком від 25 до 60 років, навіть якщо вони не мають жодного військового досвіду. Крім того, мобілізації підлягають особи віком 18–60 років, за плечима яких є армійська служба або закінчена військова освіта.

Також виклики отримають ті, кого раніше зняли з обліку, але після повторної військово-лікарської комісії визнали придатними. Це ж правило стосується і громадян із колишнім статусом "обмежено придатних".

Читайте також:

Служба за контрактом після 60 років

Для чоловіків, яким вже виповнилося 60 років, двері до армії не зачинені, проте діють інші правила. Вони можуть одягнути форму виключно з власної ініціативи, підписавши контракт. Держава пропонує таким добровольцям служити лише на небойових посадах.

Щоб долучитися до війська, кандидату поважного віку доведеться пройти медкомісію та отримати позитивний висновок ВЛК про придатність до служби. Обов'язковою умовою є також наявність офіційної письмової згоди від командира тієї військової частини, куди планує влаштуватися чоловік.

Добровільний призов для жінок

Усі перелічені вимоги щодо мобілізації та проходження служби продовжують діяти виключно для чоловіків в Україні. Для українок призов до армії і надалі залишається суто добровільним рішенням.

Новини.LIVE писали про те, що командири не мають права переривати стаціонарну реабілітацію військового наказами про повернення до підрозділу, якщо лікарі наполягають на безперервному відновленні. Щоб законно продовжити курс лікування без проходження нових ВЛК, бійцю достатньо надати повний пакет належних медичних виписок і довідок від закладу охорони здоров'я.

Українці, які давно та цілком законно виїхали за кордон, іноді несподівано потрапляють до баз розшуку за неявку на медкомісію. Юристи попереджають, що звичайна сплата штрафу в "Резерв+" не знімає вимог ТЦК щодо обов'язкового медогляду, тому візит до України може закінчитися блокуванням виїзду назад до Європи.

Чоловіки, яких раніше виключили з військового обліку через судимість за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, не підлягають повторному обліку та мобілізації у 2026 році. Згідно з колишньою редакцією закону про військову службу, цей статус скасовано безповоротно.