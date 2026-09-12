Мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать при наличии определенного статуса

Украинский военнослужащий. Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Мужчин в возрасте до 25 лет, как правило, не мобилизуют, однако бывают исключения. Те, кто получил статус военнообязанного, могут подлежать мобилизации, если пригодны к службе, не имеют отсрочки или бронирования. Те же, кому уже исполнилось 25 лет, могут столкнуться с трудностями при оформлении бронирования.

Об этом в комментарии адвоката Марины Суткевич Информатору сообщает Новини.LIVE.

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Кого могут мобилизовать до 25 лет

Юноши в возрасте от 18 до 25 лет обычно имеют статус призывников и не подлежат мобилизации. В 17 лет юноши должны встать на воинский учет призывников.

В то же время существует категория мужчин, которых могут мобилизовать еще до 25 лет. Речь идет о тех, кого ранее признавали негодными в мирное время и ограниченно годными в военное время. Тогда их снимали с учета призывников и зачисляли в запас как военнообязанных.

Что происходит после 25 лет

Мужчину, достигшего 25-летия, должны перевести из статуса призывника в статус военнообязанного. Правда, соответствующие изменения в реестре могут появиться не в день рождения.

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ТЦК имеет до 30 дней после того, как мужчине исполнилось 25 лет, чтобы внести соответствующие изменения в реестр, поэтому в "Резерв+" некоторое время может оставаться статус "призывник".

Марина Суткович подчеркивает, что полагаться только на то, что статус в приложении еще не изменился, не стоит.

"Если группа оповещения обнаружит вас на улице после 25-летия, вас могут законно мобилизовать при условии вашей годности к прохождению военной службы", — объяснила адвокат.

Почему после 25 лет возникают проблемы с бронированием

Отдельная проблема касается работников критически важных предприятий. Бронирование оформляется для военнообязанных, поэтому до 25 лет работника нельзя забронировать, если у него статус призывника.

После того как работнику исполнилось 25 лет, предприятие может не сразу оформить ему отсрочку, если в реестре еще не изменился статус. На внесение соответствующих данных ТЦК имеет до 30 дней.

Марина Суткович привела пример работника Хмельницкой АЭС. Предприятие пыталось забронировать мужчину в возрасте менее 25 лет, но получило отказ, поскольку у работника был статус "призывника".

После дня рождения молодого человека статус в "Резерв+" изменился на "военнообязанный" уже на следующий день. В тот же день в реестр внесли информацию о розыске молодого человека из-за неявки по повестке — повторная попытка оформить бронирование также завершилась отказом.

По словам адвоката, фигурант работал на Хмельницкой АЭС и выполнял важные для энергетической безопасности задачи, однако в итоге его мобилизовали.

Хотят ли изменить правила для мужчин до 25 лет

Отдельно законодатели пытались урегулировать ситуацию с мужчинами, которые стали военнообязанными из-за прежнего статуса "непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное время".

Соответствующий закон предусматривает, что такие военнообязанные не будут подлежать мобилизации до 25 лет без их согласия. Несмотря на то, что Верховная Рада приняла соответствующие изменения, документ еще не вступил в силу, поскольку его не подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Адвокат советует особенно внимательно проверять в "Резерв+" актуальный военно-учетный статус призывникам, которые ранее имели статус "ограниченно пригодные".