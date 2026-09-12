Чоловіків до 25 років можуть мобілізувати за певного статусу

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Чоловіків віком до 25 років зазвичай не мобілізують, однак є винятки. Ті, хто отримав статус військовозобов'язаного, можуть підлягати мобілізації, якщо придатні до служби, не мають відстрочки чи бронювання. Ті ж, кому вже виповнилося 25 років, можуть зіткнутися із труднощами під час оформленням бронювання.

Про це в коментарі адвоката Марини Суткевич Інформатору, передає Новини.LIVE

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Кого можуть мобілізувати до 25 років

Юнаки віком від 18 до 25 років зазвичай мають статус призовників і не підлягають мобілізації. У 17 років хлопці повинні стати на військовий облік призовників.

Водночас є категорія чоловіків, яких можуть мобілізувати ще до 25 років. Йдеться про тих, кого раніше визнавали непридатними у мирний час та обмежено придатними у воєнний час. Тоді їх знімали з обліку призовників і зараховували до запасу як військовозобов'язаних.

Що відбувається після 25 років

Чоловіка, який досягнув 25-річчя, мають перевести зі статусу призовника до військовозобов'язаного. Щоправда, відповідні зміни в реєстрі можуть з'явитися не в День народження.

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ТЦК має до 30 днів після того, як чоловікові виповнилося 25 років, щоб внести відповідні зміни до реєстру, тому в "Резерв+" деякий час може залишатися статус "призовник".

Марина Суткович наголошує, що покладатися лише на те, що статус у застосунку ще не змінився, не варто.

"Якщо група оповіщення виявить вас на вулиці після 25-річчя, вас можуть законно мобілізувати за умови вашої придатності до проходження військової служби", — пояснила адвокатка.

Чому після 25 років виникають проблеми з бронюванням

Окрема проблема стосується працівників критично важливих підприємств. Бронювання оформлюють для військовозобов'язаних, тому до 25 років працівника не можна забронювати, якщо він має статус призовника.

Після того, як працівникові виповнилося 25 років, підприємство може не одразу оформити йому бронювання, якщо в реєстрі ще не змінився статус. На внесення відповідних даних ТЦК має до 30 днів.

Марина Суткович навела приклад працівника Хмельницької АЕС. Підприємство намагалося забронювати чоловіка віком менш ніж 25 років, але отримало відмову, бо працівник мав статус "призовника".

Після Дня народження юнака статус у "Резерв+" змінився на "військовозобов'язаний" уже наступного дня. Того ж дня до реєстру внесли інформацію про розшук молодика через неприбуття за повісткою — повторна спроба оформити бронювання також завершилася відмовою.

За словами адвокатки, фігурант працював на Хмельницькій АЕС і виконував важливі для енергетичної безпеки завдання, однак зрештою його мобілізували.

Чи хочуть змінити правила для чоловіків до 25 років

Окремо законодавці намагалися врегулювати ситуацію з чоловіками, які стали військовозобов'язаними через колишній статус "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

Відповідний закон передбачає, що такі військовозобов'язані не підлягатимуть мобілізації до 25 років без їхньої згоди. Попри те, що Верховна Рада ухвалила відповідні зміни, документ ще не набув чинності, тому що його не підписав Президент України Володимир Зеленський.

Адвокатка радить особливо уважно перевіряти у "Резерв+" актуальний військово-обліковий статус призовникам, які раніше мали статус "обмежено придатні".