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Когда возможно увольнение мобилизованного работника в Украине — всего два случая

13 декабря 2023 05:58
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Когда мобилизованного работника в Украине могут уволить — два случая
Увольнение мобилизованного работника с работы. Коллаж: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине почти два года продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны на военную службу. В частности, забрать в ряды ВСУ могут и военнообязанных работников, не имеющих бронирования от мобилизации.

В каких случаях таких работников могут уволить с должности, рассказали на официальном портале Северо-Восточного межрегионального управления Государственной службы по труду.

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Отмечается, что были внесены изменения в ч. 3 ст. 119 Кодекса законов о труде Украины, касающихся защиты прав работников во время призыва на военную службу во время мобилизации.

Так, следует знать, что работники, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, в период действия особого положения сохраняют право на место работы и должность.

При этом процесс сохранения трудовых отношений происходит до истечения срока военной службы или до дня фактического увольнения работника со службы.

В то же время отношения с работником, мобилизованным в ряды ВСУ, могут быть разорваны в двух случаях:

  • по желанию работника;
  • по соглашению сторон (на основании заявления работника).

Ранее мы сообщали, как мобилизуют безработных по правилам учета военнообязанных.

Напомним, мы писали, что специалисты дали детальное разъяснение, может ли военный ВСУ быть ФЛП.

Также мы рассказывали, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

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