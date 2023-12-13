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Коли можливе звільнення мобілізованого працівника в Україні — лише два випадки

13 грудня 2023 05:58
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Коли мобілізованого працівника в Україні можуть звільнити — два випадки
Звільнення мобилизованого працівника з роботи. Колаж: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні майже два роки тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Зокрема забрати до лав ЗСУ можуть й військовозобов'язаних  працівників, які не мають бронювання від мобілізації. 

У яких випадках таких працівників можуть звільнити з посади, розповіли на офіційному порталі Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. 

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Зазначається, що були внесені зміни до ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України, які що стосуються захисту прав працівників під час призову на військову службу під час мобілізації.

Так, варто знати, що працівники, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, під час періоду дії особливого стану зберігають право на місце роботи та посаду.

При цьому процес збереження трудових відносин відбувається до закінчення строку військової служби або до дня фактичного звільнення працівника зі служби.

Водночас відносини з працівником, який був мобілізований до лав ЗСУ, можуть бути розірвані у двох випадках:

  • за бажанням працівника;
  • за угодою сторін (на підставі заяви працівника).

Раніше ми повідомляли,  як мобілізують безробітних за правилами обліку військовозобов'язаних. 

Нагадаємо, ми писали, що фахівці дали детальне роз'яснення, чи може військовий ЗСУ бути ФОП.

Також ми розповідали, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

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