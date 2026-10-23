Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооружённых Сил Украины

Командиры не имеют права бессрочно удерживать военнослужащих в старой части после издания приказа о переводе в новую. Официальное разъяснение от 29 сентября 2026 года четко установило сроки оформления документов. На данную процедуру отводится от 20 дней для ВСУ до одного месяца в других структурах.

Об этом сообщает Сумской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Низкая укомплектованность подразделения и отсутствие человека на замену не могут служить оправданием для затягивания перевода военнослужащего на новое место службы. Даже официальное обращение командира к высшему руководству с просьбой отложить процесс не приостанавливает действие уже изданного приказа. Соответственно, руководство должно планировать ротацию, а не заставлять бойца бесконечно ждать перевода.

Жесткие сроки для различных структур

Законодательство устанавливает четкие временные рамки для оформления увольнения, которые начинают действовать с момента поступления документа в кадровый орган части. Для переводов в пределах Вооруженных Сил Украины действует экспериментальный порядок (в частности, через приложение «Армия+»), который дает командованию до 20 дней на завершение процедуры. При этом процесс освобождения должности должен начаться уже в течение первых 72 часов после получения уведомления.

А вот для других воинских формирований сроки несколько длиннее и составляют до одного месяца. Этот лимит касается перемещений внутри Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, Главного управления разведки и Государственной специальной службы транспорта.

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Аналогичный месячный срок действует при переводе военнослужащих между этими структурами и ВСУ. Стоит помнить, что отсчет всегда начинается не с того дня, когда солдат узнал о приказе, а с момента его официальной регистрации в части.

Как действовать бойцу, если командир игнорирует приказ

Если установленный срок истекает, а командир продолжает ссылаться на отсутствие замены, устные объяснения не имеют никакого веса. Препятствовать увольнению может только официальный документ об отмене или изменении решения, либо объективная необходимость передать имущество и должность.

При отсутствии законных оснований со стороны командира военнослужащий может:

обратиться к кадровикам и точно узнать дату поступления приказа; написать рапорт с просьбой предоставить правовые основания задержки и указать запланированную дату увольнения (копию документа с отметкой обязательно сохранить); направить жалобу в вышестоящий орган военного управления, указав номер приказа, дату его получения и суть проблемы; обратиться непосредственно в Офис Военного омбудсмена для инициирования проверки по факту нарушения прав.

Запрет на самовольный отъезд в новую часть

Несмотря на возможную незаконность действий руководства, военнослужащим категорически запрещено самовольно уезжать в новую бригаду. Покидание места службы без надлежащей сдачи должности и дел создает серьезные правовые риски. Единственный законный способ борьбы с бездействием должностных лиц — это письменная фиксация нарушений и прохождение всех этапов обжалования.

Омбудсман не может издать приказ вместо командира, однако имеет право и полномочия жестко реагировать на игнорирование прав военных.

Новини.LIVE сообщали, что раненые или больные бойцы, которым комиссия присвоила временную негодность на полгода или год, могут спокойно уволиться со службы на этот период. Однако самовольно покинуть часть не получится, для этого сначала требуется официальное заключение врачей. Военного переводят в распоряжение командира и выплачивают по 20 100 гривен в месяц.

Если состояние здоровья тяжелое или боец застрял на передовой и физически не может написать рапорт, все оформить разрешают родственникам. Родные имеют право самостоятельно подавать жалобы и заявления в часть или напрямую в Минобороны, чтобы вытащить военного на лечение или запустить процесс демобилизации.