Фото: Андрій Андрієнко/Прес-служба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України

Командири не мають права безстроково утримувати військових у старій частині після виходу наказу про переведення у нову. Офіційне роз'яснення від 29 вересня 2026 року чітко встановило терміни на оформлення документів. На дану процедуру відводять від 20 днів для ЗСУ до одного місяця в інших структурах.

Про це повідомляє Сумський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Низька укомплектованість підрозділу та відсутність людини на заміну не можуть бути виправданням для затягування переходу армійця на нове місце служби. Навіть офіційне звернення командира до вищого керівництва з проханням відтермінувати процес не зупиняє дію вже виданого наказу. Відповідно, керівництво повинно планувати ротацію, а не змушувати бійця чекати на переведення нескінченно.

Жорсткі терміни для різних структур

Законодавство встановлює чіткі часові межі для оформлення вибуття, які починають діяти з моменту надходження документа до кадрового органу частини. Для переведень у межах Збройних Сил України діє експериментальний порядок (зокрема через застосунок "Армія+"), який дає командуванню до 20 днів на завершення процедури. При цьому процес вивільнення посади має стартувати вже протягом перших 72 годин після отримання сповіщення.

А от для інших військових формувань терміни дещо довші і становлять до одного місяця. Цей ліміт стосується переміщень всередині Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Головного управління розвідки та Державної спеціальної служби транспорту.

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Аналогічний місячний строк діє при переведенні армійців між цими структурами та ЗСУ. Варто пам'ятати, що відлік завжди починається не з того дня, коли солдат дізнався про наказ, а з моменту його офіційної реєстрації у частині.

Як діяти бійцю якщо командир ігнорує наказ

Якщо встановлений термін спливає, а командир продовжує посилатися на відсутність заміни, усні пояснення не мають жодної ваги. Перешкодити вибуттю може лише офіційний документ про скасування чи зміну рішення, або ж об'єктивна необхідність передати майно та посаду.

За відсутності законних підстав з боку командира військовий може:

звернутися до кадровиків та точно дізнатися дату надходження наказу; написати рапорт із проханням надати правові підстави затримки та вказати заплановану дату вибуття (копію документа з відміткою обов'язково зберегти); направити скаргу до вищого органу військового управління, вказавши номер наказу, дату його отримання та суть проблеми; звернутися безпосередньо до Офісу Військового омбудсмана для ініціювання перевірки щодо порушення прав.

Заборона на самовільний від'їзд в нову частину

Попри можливу незаконність дій керівництва, військовослужбовцям категорично заборонено самовільно їхати до нової бригади. Залишення місця служби без належної здачі посади та справ створює серйозні правові ризики. Єдиний законний шлях боротьби із бездіяльністю посадовців — це письмова фіксація порушень та проходження всіх етапів оскарження.

Омбудсман не може видати наказ замість командира, проте має право і повноваження жорстко реагувати на ігнорування прав військових.

Новини.LIVE повідомляли, що поранені чи хворі бійці, яким комісія дала тимчасову непридатність на пів року чи рік, можуть спокійно звільнитися зі служби на цей період. Проте кинути частину самовільно не вийде, для цього спершу потрібен офіційний висновок лікарів. Військового переводять у розпорядження командира та виплачують по 20 100 гривень на місяць.

Коли стан здоров'я важкий або боєць застряг на передовій і фізично не може написати рапорт, усе оформити дозволяють родині. Рідні мають право самі подавати скарги й заяви до частини чи напряму в Міноборони, аби витягнути військового на лікування або запустити процес демобілізації.