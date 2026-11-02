Военнослужащие ВСУ. Фото: 28-я ОМБр

Игнорирование или прямой отказ командира принять рапорт от бойца не препятствует рассмотрению документа. Военные могут воспользоваться другими способами, чтобы их рапорт был рассмотрен. К тому же для этого доступны как онлайн-способы, так и физическая подача рапортов посредством писем в соответствующие учреждения.

Об этом сообщил Житомирский ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как и куда ещё можно подать рапорт в случае отказа командира

В случае отказа командира принять документ бойцу главное — зафиксировать сам факт обращения. Следует подготовить сразу два идентичных экземпляра бумажного рапорта. Один документ передается на регистрацию в воинскую часть, а на втором уполномоченное лицо должно поставить отметку о приеме, указав точную дату и регистрационный номер. Этот экземпляр остается у военнослужащего в качестве доказательства.

Если же в части категорически отказываются принимать документы, закон позволяет воспользоваться услугами почты. Рапорт следует отправить на официальный адрес подразделения заказным письмом. При этом обязательно нужно оформить уведомление о вручении и составить опись вложения. Все почтовые квитанции также необходимо сохранить для возможного дальнейшего обжалования.

Подача рапорта через смартфон

Также простым и быстрым способом решения проблемы является использование официального приложения "Армия+". В цифровой системе достаточно выбрать необходимый тип рапорта, проверить правильность введенных данных и поставить электронную подпись. Движение документа и статус его рассмотрения будут автоматически отображаться во вкладке "Мои рапорты".

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Но для отправки файла нужен специальный код командира — это так называемый Army ID. Согласно правилам, командир обязан сообщить этот идентификатор своим подчиненным. Если он скрывает эти данные, блокируя подачу документов, бойцам рекомендуется немедленно позвонить на горячую линию Министерства обороны Украины по короткому номеру 1512.

Как обжаловать отказ командира принять рапорт

Любой отказ со стороны командования должен быть аргументированным. Если проблему не удается решить на уровне подразделения, а рапорт игнорируется, военнослужащий имеет право подать жалобу на имя старшего командира.

В этом обращении необходимо подробно изложить все обстоятельства саботажа, объяснив, что первичный документ не приняли или не рассмотрели. Дополнительным рычагом воздействия на недобросовестных командиров остается правительственная горячая линия 1512, куда также можно сообщить о нарушении прав военнослужащего.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Минобороны упростило процедуру перевода в другую часть. Теперь это можно сделать без рекомендательного письма (отнесения). Впрочем, послабление действует только для бойцов двух корпусов ВСУ.

Если боец находится на нуле или по состоянию здоровья не может сам написать рапорт, это официально разрешено делать его семье. Близкие имеют право подавать обращения напрямую в воинскую часть или Минобороны.

Также упростили прохождение военно-врачебной комиссии во время законного отпуска. Если в отпуске защитнику потребовался медосмотр, возвращаться в часть по направлению больше не нужно — ВВК разрешено пройти в ближайшей больнице по месту пребывания. Все необходимые документы для этого сейчас оформляются прямо через приложение "Армия+".