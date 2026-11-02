Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 28 ОМБр

Ігнорування або пряма відмова командира приймати рапорт від бійця не зупиняє розгляд документа. Військові можуть скористатися іншими способами, щоб його рапорт розглянули. До того ж для цього доступні як онлайн способи, так і фізична подача рапортів через листи до відповідних установ.

Про це повідомив Житомирський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як і куди ще можна подати рапорт у випадку відмови командира

У разі відмови командира приймати документ бійцю головне зафіксувати сам факт звернення. Слід підготувати одразу два ідентичні примірники паперового рапорту. Один документ передається на реєстрацію у військову частину, а на другому уповноважена особа має поставити відмітку про прийняття, вказавши точну дату та реєстраційний номер. Цей екземпляр залишається у військового як доказ.

Якщо ж у частині категорично відмовляються брати папери до рук, закон дозволяє скористатися послугами пошти. Рапорт слід відправити на офіційну адресу підрозділу рекомендованим листом. При цьому обов'язково треба оформити повідомлення про вручення та скласти опис вкладення. Усі поштові квитанції теж необхідно зберегти для можливого подальшого оскарження.

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Подача рапорту через смартфон

Також простим та швидким способом розв'язання проблеми є використання офіційного застосунку "Армія+". У цифровій системі достатньо обрати необхідний тип рапорту, перевірити правильність введених даних та накласти електронний підпис. Рух документа та статус його розгляду автоматично відображатимуться у вкладці "Мої рапорти".

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Але для відправлення файлу потрібен спеціальний код командира — це так званий Army ID. Відповідно до правил, командир зобов'язаний повідомити цей ідентифікатор своїм підлеглим. Якщо він приховує ці дані, блокуючи подачу документів, бійцям радять негайно телефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони України за коротким номером 1512.

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Як оскаржити відмову командира приймати рапорт

Будь-яка відмова з боку командування має бути аргументованою. Якщо проблему не вдається вирішити на рівні підрозділу, а рапорт ігнорується, військовий має право скласти скаргу на ім'я старшого командира.

У цьому зверненні необхідно детально викласти всі обставини саботажу, пояснивши, що первинний документ не прийняли або не розглянули. Додатковим важелем впливу на недоброчесних командирів залишається урядова гаряча лінія 1512, куди також можна повідомити про порушення прав військовослужбовця.

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Новини.LIVE інформували раніше, що Міноборони спростило процедуру переведення в іншу частину. Тепер це можна зробити без рекомендаційного листа (відношення). Утім, послаблення діє лише для бійців двох корпусів ЗСУ.

Якщо боєць перебуває на нулі або за станом здоров'я не може сам написати рапорт, це офіційно дозволили робити його родині. Близькі мають право подавати звернення напряму до військової частини чи Міноборони.

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Також спростили проходження військово-лікарської комісії під час законного відпочинку. Якщо у відпустці захиснику знадобився медогляд, їхати назад у частину за направленням більше не треба — ВЛК дозволено пройти в найближчій лікарні за місцем перебування. Усі необхідні папери для цього зараз підтягуються прямо через застосунок "Армія+".