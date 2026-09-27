Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Командующий НГУ сделал заявление о мобилизации женщин

Командующий НГУ сделал заявление о мобилизации женщин

Ua ru
27 сентября 2026 04:50
Командующий НГУ объяснил, нужно ли мобилизовывать женщин в Украине
Командующий НГУ Александр Пивненко. Фото: Александр Пивненко/Facebook

По состоянию на сентябрь текущего года в Украине нет необходимости в мобилизации женщин. Ситуация на фронте не настолько критична, чтобы принудительно призывать в армию женскую половину населения. В армии и сейчас служат не только мужчины, ведь многие украинки добровольно вступают в ряды защитников Украины, подписав контракт.

Об этом в интервью LB.ua рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Мнение командующего о призыве женщин

"Да зачем (мобилизовывать, — Ред.) женщин? Разве мало у нас женщин воюет?" — заявил представитель Нацгвардии.

По словам командующего, женщины в армии выполняют различные функции: от управления БпЛА до оказания помощи раненым. В частности, он упомянул пулеметчицу Александру (Вирву) Давиденко. Она стала первой в Нацгвардии женщиной со званием Героя Украины, была на позициях, получала контузии.

"Ситуация не настолько критическая, чтобы уже не хватало мужчин и приходилось закрывать позиции женщинами. Если они (женщины, — Ред.) хотят, имеют желание помочь, пусть идут (воевать, — Ред.). Пусть учатся на пилотов, пусть летают, пусть занимаются перехватом, укрепляют медицинские подразделения", — подытожил военный.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что программа, по которой военные могли вернуться из СОЧ в упрощенном порядке, с 20 сентября не действует. Несмотря на это, восстановиться на службе без привлечения к уголовной ответственности можно и сейчас. Для этого нужно обратиться в Военную службу правопорядка.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП объяснял, при каких условиях военные могут получить увольнение со службы. Контрактники служат в течение срока, указанного в условиях контракта. А вот для мобилизованных определенного срока службы нет — они должны ждать демобилизации или появления законных оснований для увольнения.

армия мобилизация военнослужащие женщины на войне мобилизация женщин
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации