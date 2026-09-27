Командующий НГУ объяснил, нужно ли мобилизовывать женщин в Украине

Командующий НГУ Александр Пивненко. Фото: Александр Пивненко/Facebook

По состоянию на сентябрь текущего года в Украине нет необходимости в мобилизации женщин. Ситуация на фронте не настолько критична, чтобы принудительно призывать в армию женскую половину населения. В армии и сейчас служат не только мужчины, ведь многие украинки добровольно вступают в ряды защитников Украины, подписав контракт.

Об этом в интервью LB.ua рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, передает Новини.LIVE.

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Мнение командующего о призыве женщин

"Да зачем (мобилизовывать, — Ред.) женщин? Разве мало у нас женщин воюет?" — заявил представитель Нацгвардии.

По словам командующего, женщины в армии выполняют различные функции: от управления БпЛА до оказания помощи раненым. В частности, он упомянул пулеметчицу Александру (Вирву) Давиденко. Она стала первой в Нацгвардии женщиной со званием Героя Украины, была на позициях, получала контузии.

"Ситуация не настолько критическая, чтобы уже не хватало мужчин и приходилось закрывать позиции женщинами. Если они (женщины, — Ред.) хотят, имеют желание помочь, пусть идут (воевать, — Ред.). Пусть учатся на пилотов, пусть летают, пусть занимаются перехватом, укрепляют медицинские подразделения", — подытожил военный.

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