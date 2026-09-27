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Головна Мобілізація Командувач НГУ зробив заяву про мобілізацію жінок

Командувач НГУ зробив заяву про мобілізацію жінок

Ua ru
27 вересня 2026 04:50
Командувач НГУ пояснив, чи треба мобілізувати жінок в Україні
Командувач НГУ Олександр Півненко. Фото: Олександр Півненко/Facebook

Станом на вересень поточного року в Україні немає потреби в мобілізації жінок. Ситуація на фронті не настільки критична, щоб примусово залучати до війська жіночу половину населення. В армії й зараз служать не лише чоловіки, адже багато українок долучаються до лав захисників України добровільно, підписавши контракт.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, передає Новини.LIVE.

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Думка командувача щодо призову жінок 

"Та для чого (мобілізувати, — Ред.) жінок? Хіба мало жінок у нас воює?", — заявив представник Нацгвардії.

За словами командувача, жінки у війську виконують різні функції: від керування БпЛА до надання допомоги пораненим. Зокрема, він згадав кулеметницю Олександру (Вирву) Давиденко. Вона стала першою в Нацгвардії жінкою зі званням Героя України, була на позиціях, зазнавала контузій.

"Не така критична ситуація, що вже не вистачає чоловіків і треба закривати позиції жінками. Якщо вони (жінки, — Ред.) хочуть, мають бажання допомогти, хай йдуть (воювати, — Ред.). Хай вчаться на пілотів, хай літають, хай перехоплювачами займаються, посилюють медичні підрозділи", — підсумував військовий.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що програма, за якою військові могли повернутися із СЗЧ у спрощеному порядку, з 20 вересня не діє. Попри це, поновитися на службі без притягнення до кримінальної відповідальності можна й зараз. Для цього треба звернутися до Військової служби правопорядку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП пояснював, за яких умов військові можуть отримати звільнення зі служби. Контрактники служать упродовж часу, який зазначений в умовах контракту. А от для мобілізованих визначеного строку служби немає — вони мають чекати демобілізації або появи законних підстав для звільнення.

армія мобілізація військовослужбовці жінки на війні мобілізація жінок
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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